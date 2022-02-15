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ГСЧС Украины запросила у НАТО помощь на случай "масштабных чрезвычайных ситуаций различного характера"

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Евроатлантический координационный центр сообщил, что ГСЧС Украины запросила помощь на случай масштабных чрезвычайных ситуаций
Евроатлантический координационный центр сообщил, что ГСЧС Украины запросила помощь на случай масштабных чрезвычайных ситуаций
Фото: depositphotos.com

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) запросила у Евроатлантического координационного центра реагирования на стихийные бедствия и катастрофы помощь на случай "масштабных ЧС". Об этом 15 февраля сообщается на сайте НАТО.

"ГСЧС Украины готовится к масштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть гражданское население. В соответствии с процедурами, 15 февраля Евроатлантической координационный центр получил запрос Украины на международную помощь", – сказано в заявлении.

Никаких деталей о характере чрезвычайных ситуаций, к которым готовится ГСЧС Украины, в сообщении пресс-службы НАТО не приводится.

Контекст:

Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы – основной механизм НАТО по реагированию на гражданские чрезвычайные ситуации в евроатлантическом регионе, сообщается на сайте Альянса. К его работе подключены все государства-члены и страны-партнеры НАТО. Он функционирует "как система информационного центра, координирующая запросы и предложения о помощи, в основном в случае стихийных бедствий и техногенных катастроф".

Информация о подготовке ГСЧС к "масштабным чрезвычайным ситуациям" появилась на фоне заявлений западных стран о готовящемся вторжении России в Украину.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

"Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях Российской Федерации. Тогда было большое увеличение [войск РФ], тогда нас поддерживали США и европейские друзья. Они призвали Россию увести войска. Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений", – говорил на пресс-конференции 28 января президент Украины Владимир Зеленский.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: стихийные бедствия, Украина, НАТО, ГСЧС, вторжение, российская агрессия
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