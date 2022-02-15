Монастырский ответил, есть ли план эвакуации населения в случае вторжения РФ

Об этом 14 февраля в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.
Главу МВД спросили, готово ли государство к безопасной эвакуации людей в случае боевых действий.
"Этот план есть у каждого государства, и у Украины также... Что касается эвакуации. Могу сказать, что, конечно, планы такие существуют на бумаге, но в первую очередь я бы призвал к здоровой подготовке и вступлению в ряды территориальной обороны. Это правильный ответ на любую угрозу, которая есть", – ответил Монастырский.
По его словам, тероборона в каждом регионе станет "целостной основой для защиты" любого населенного пункта.
"И именно это, по моему мнению, дает многим уверенность в том, что никакого сценария захвата не будет", – отметил глава МВД.
Закон "Об основах национального сопротивления" вступил в силу с 1 января 2022 года, в ВСУ появился отдельный род войск – Силы территориальной обороны.
Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, будут зачислять после присяги. В формирования не будут брать ранее судимых за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (не распространяется на реабилитированных), а также тех, кто имеет две или более судимости.
Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перекинуть их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они использоваться не будут, утверждал Галушкин.
Силы территориальной обороны ВСУ сейчас полностью обеспечены боеприпасами и вооружением, заявлял 24 января министр обороны Алексей Резников.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что "все, особенно отдельные руководители на местах, должны четко осознать", что национальным сопротивлением и территориальной обороной должны заниматься исключительно военные.