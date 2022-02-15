Монастырский ответил, есть ли план эвакуации населения в случае вторжения РФ

Об этом 14 февраля в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Главу МВД спросили, готово ли государство к безопасной эвакуации людей в случае боевых действий.

"Этот план есть у каждого государства, и у Украины также... Что касается эвакуации. Могу сказать, что, конечно, планы такие существуют на бумаге, но в первую очередь я бы призвал к здоровой подготовке и вступлению в ряды территориальной обороны. Это правильный ответ на любую угрозу, которая есть", – ответил Монастырский.

По его словам, тероборона в каждом регионе станет "целостной основой для защиты" любого населенного пункта.

"И именно это, по моему мнению, дает многим уверенность в том, что никакого сценария захвата не будет", – отметил глава МВД.