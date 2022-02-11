"Помогать хорошо, но иногда не мешать – намного лучше". Зеленский обратился к местным властям в связи с построением системы теробороны

Президент подчеркнул, что организация национального сопротивления и территориальной обороны проходит под эгидой и непосредственным руководством Вооруженных сил Украины.
"Все, особенно отдельные руководители на местах, должны четко осознать: есть вещи, которые должны воплощать в жизнь исключительно военные, исключительно профессионалы. Помогать им – это хорошо, но иногда не мешать им – это намного лучше. В вопросе национальной безопасности нет места для политики, нет места для интриг, спекуляций, хаоса, которые могут создать такие вещи", – заявил Зеленский.
Он также акцентировал внимание на том, что сейчас особенно необходимо взаимодействие властей всех уровней и понимание своей ответственности со стороны представителей самоуправления для построения эффективной модели теробороны и национального сопротивления.
"Это надежный тыл для профессиональной и хорошо оснащенной армии, что вместе образует основу сильного государства", – добавил президент.
Об активном участии в формировании местного штаба территориальной обороны неоднократно заявляли власти Киева. В Минобороны после этих заявлений призывали представителей местной власти действовать в рамках своих полномочий, "не допускать несогласованных шагов и заявлений", и подчеркивали, что в защите страны "не место пиару и передергиванию".
В повестке дня сегодняшнего заседания президиума Конгресса местных и региональных властей, как сообщает его пресс-служба, состояние исполнения закона Украины "Об основах национального сопротивления", обеспечение финансовой и энергетической стабильности в Украине, готовность к реализации в 2022 году проектов программы "Большое строительство", мероприятия по повышению уровня энергоэффективности и термомодернизации жилфонда, а также выполнение указа президента "О мерах по повышению конкурентоспособности учреждений здравоохранения и дополнительных гарантий для медработников".
Заседание проходит в Харькове под руководством Зеленского.
Закон "Об основах национального сопротивления" вступил в силу с 1 января 2022 года, в ВСУ появился отдельный род войск – Силы территориальной обороны.
Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, будут зачислять после присяги. В формирования не будут брать ранее судимых за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (не распространяется на реабилитированных), а также тех, кто имеет две или более судимости.
Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перекинуть их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они использоваться не будут.
Силы территориальной обороны ВСУ сейчас полностью обеспечены боеприпасами и вооружением. Об этом 24 января на брифинге заявлял министр обороны Алексей Резников.