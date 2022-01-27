Рада разрешила бригадам территориальной обороны использовать тяжелое вооружение, в том числе противотанковое

Из-за очередного сбоя в работе системы "Рада" народные депутаты голосовали документ дважды: первый раз он получил 266 "за" при необходимых 226-и, второй раз – 278.

В первом чтении законопроект был поддержан 16 декабря 2021 года.

Один из авторов документа, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский говорил, что проект закона разрешает силам территориальной обороны использовать не только стрелковое оружие, но и более тяжелое вооружение, в том числе противотанковые ракетные комплексы и переносные зенитно-ракетные комплексы.