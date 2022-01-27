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Рада разрешила бригадам территориальной обороны использовать тяжелое вооружение, в том числе противотанковое

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Проект закона голосовали дважды
Проект закона голосовали дважды
Фото: Верховна Рада України / Facebook

27 января Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №6302 об уточнении задач и основ подготовки и ведения национального сопротивления. Об этом передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Из-за очередного сбоя в работе системы "Рада" народные депутаты голосовали документ дважды: первый раз он получил 266 "за" при необходимых 226-и, второй раз – 278.

В первом чтении законопроект был поддержан 16 декабря 2021 года.

Один из авторов документа, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский говорил, что проект закона разрешает силам территориальной обороны использовать не только стрелковое оружие, но и более тяжелое вооружение, в том числе противотанковые ракетные комплексы и переносные зенитно-ракетные комплексы.

Контекст:

16 июля 2021 года Верховная Рада одобрила законопроекты президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении и увеличении численности Вооруженных сил на 15 тыс. человек, из которых 10 тыс. – для войск территориальной обороны и 1 тыс. – для Сил специальных операций. Зеленский подписал эти документы 29 июля.

С 1 января 2022 года закон "Об основах национального сопротивления" вступил в силу, в ВСУ появился отдельный род войск – Силы территориальной обороны. Зеленский назначил их руководителем бригадного генерала Юрия Галушкина.

Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, будут зачислять после присяги. В формирования не будут брать ранее судимых за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (не распространяется на реабилитированных), а также тех, кто имеет две или более судимости.

Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перекинуть их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они точно использоваться не будут, говорил Галушкин.

Силы территориальной обороны ВСУ сейчас полностью обеспечены боеприпасами и вооружением. Об этом 24 января на брифинге заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Теги: Верховная Рада, оружие, депутаты, народные депутаты, вооружение, законопроект, территориальная оборона, документы, Федор Вениславский
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