Кличко призвал украинцев вступать в территориальную оборону

"Вступайте в территориальную оборону! Защитим Украину вместе!" – призвал Кличко.

На видео показано обучение подразделений территориальной обороны Киева, участники учений рассказывают, почему приняли решение записаться в отряды теробороны. Среди них – брат киевского мэра, боксер Владимир Кличко, 2 февраля подавший документы в мобилизационный центр.

"Моя мотивация – любовь к моей стране, моему городу, моей дочери, которая здесь ходит в школу, моей семье. И это мотивирует защищать Украину", – сказал он.

Контекст:

Закон "Об основах национального сопротивления" вступил в силу с 1 января 2022 года, в ВСУ появился отдельный род войск – Силы территориальной обороны.

Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, будут зачислять после присяги. В формирования не будут брать ранее судимых за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (не распространяется на реабилитированных), а также тех, кто имеет две или более судимости.

Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перекинуть их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они использоваться не будут.

Силы территориальной обороны ВСУ сейчас полностью обеспечены боеприпасами и вооружением. Об этом 24 января на брифинге заявлял Резников.

С 4 февраля в Украине начал работу кол-центр командования Сил территориальной обороны ВСУ.