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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине начала работать горячая линия теробороны

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Звонки на горячую линию теробороны бесплатны
Звонки на горячую линию теробороны бесплатны
Фото: Територіальна оборона ЗС України / Facebook

С 4 февраля в Украине начал работу колл-центр командования Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается на странице Сил теробороны в Facebook.

На горячую линию территориальной обороны можно позвонить по телефону 0 800 507 028, все звонки бесплатны. Обратившись в колл-центр, можно узнать, как попасть на воинскую службу по контракту в подразделения Сил территориальной обороны, в резерв Сил теробороны, о порядке прохождения службы и гарантиях для служащих подразделений Сил теробороны.

https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces/posts/244923741140045

Контекст:

Закон "Об основах национального сопротивления" вступил в силу с 1 января 2022 года, в ВСУ появился отдельный род войск – Силы территориальной обороны.

Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять украинцы, которые служили в ВСУ, других воинских формированиях и правоохранительных органах. Тех, кто не служил, будут зачислять после присяги. В формирования не будут брать ранее судимых за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (не распространяется на реабилитированных), а также тех, кто имеет две или более судимости.

Силы теробороны предназначены для выполнения заданий в своих зонах и районах. Главнокомандующий ВСУ может перекинуть их подразделения и на другие участки, но в наступательных операциях они использоваться не будут.

Силы территориальной обороны ВСУ сейчас полностью обеспечены боеприпасами и вооружением. Об этом 24 января на брифинге заявлял Резников.

Среди известных украинцев в тероборону решил вступить проживающий за рубежом украинский боксер Владимир Кличко. Он присоединился к бригаде территориальной обороны города Киева.

Теги: Украина, армия, горячая линия, оборона, ВСУ, территориальная оборона
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