Джонсон пообещал "оголить российские владения» в Британии в случае вторжения РФ в Украину

Он отметил, что правительство также готово "оголить" российские владения, недвижимость или компании", будь они в Лондоне или где-либо еще, вероятно, имея в виду установдение личности россиян, владеющих этой собственностью.
По словам Джонсона, это может быть "очень жесткий" санкционный пакет. Против кого могут быть введены санкции, премьер-министр страны не уточнил.
Reuters отметило, что Лондон был популярным местом для привлечения капитала российскими фирмами, но в 2014 году после аннексии Россией украинского Крыма "процесс замедлился" и компании перешли на московскую биржу.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира. Вскоре поле этого РФ начала агрессию на востоке Украины, хотя официально этого не признает.
За агрессию в отношении Украины ряд стран ввели против РФ ограничительные меры. В частности, США неоднократно вводили и расширяли санкции против России. В 2014 году были применены первые санкции против РФ из-за аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе – некоторые из них позднее были отменены, но вводились и новые. В отношении России также действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.
На фоне стягивания Россией войск к границе Украины, которое началось в октябре 2021 года, ряд стран обсуждают новые возможные санкции. В частности, об этом заявляли Испания, Германия, США, Франция, Великобритания и другие.
Президент США Джо Байден сообщал, что рассмотрит возможность введения персональных санкций против лидера России Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил о жестких экономических санкциях.