Джонсон пообещал "оголить российские владения» в Британии в случае вторжения РФ в Украину

По словам Джонсона, санкционный пакет против РФ может быть "очень жестким" Фото: EPA

Он отметил, что правительство также готово "оголить" российские владения, недвижимость или компании", будь они в Лондоне или где-либо еще, вероятно, имея в виду установдение личности россиян, владеющих этой собственностью.

По словам Джонсона, это может быть "очень жесткий" санкционный пакет. Против кого могут быть введены санкции, премьер-министр страны не уточнил.

Reuters отметило, что Лондон был популярным местом для привлечения капитала российскими фирмами, но в 2014 году после аннексии Россией украинского Крыма "процесс замедлился" и компании перешли на московскую биржу.