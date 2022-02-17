Россия пополняет запасы крови и перебрасывает войска ближе к границам Украины – глава Пентагона

Остин: Я не понаслышке знаю, что такие вещи не делаются без причины Фото: EPA

"Не так давно я сам был солдатом. Я не понаслышке знаю, что такие вещи не делаются без причины. И вы, конечно, не делаете их, если собираетесь собрать вещи и пойти домой. Мы видим, как они летают на большем количестве боевых самолетов и самолетов поддержки. Мы видим, как они повышают свою готовность в Черном море. Мы даже видим, как они запасаются кровью", – сказал глава Пентагона.

Остин отметил, что сообщения об обстрелах на Донбассе вызывают у США обеспокоенность.

"Мы все еще собираем подробности, но ранее мы говорили, что россияне могут сделать что-то подобное, чтобы оправдать военный конфликт", – добавил он.