Минобороны Великобритании показало карту возможного вторжения России в Украину

Согласно карте, РФ может начать наступление на трех основных направлениях – с севера, востока и юга. На первом этапе военные группировки, расположенные в Беларуси и Брянской и Курской областях РФ, могут осуществить наступление на Киев, а группировка из Белгородской области – на Харьков.

Из Ростовской области может произойти вторжение войск РФ на подконтрольную Киеву территорию Луганской области и город Днепр через Мариуполь и Запорожье, куда присоединятся военные из оккупированного Крыма.

На втором этапе российские войска из Днепра начнут движение на запад Украины в сторону Винницы, а военные из оккупированного Крыма – вдоль черноморского побережья до Одессы.

INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning.



Below demonstrates President Putin's possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) February 17, 2022

"Россия сохраняет значительное военное присутствие, которое может провести вторжение без дальнейшего предупреждения. Ниже показана возможная ось вторжения президента [России Владимира] Путина. Он все еще может предотвратить конфликт и сохранить мир", – заявили в британском оборонном ведомстве.