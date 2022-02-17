Минобороны Великобритании показало карту возможного вторжения России в Украину

Согласно карте, РФ может начать наступление на трех основных направлениях – с севера, востока и юга. На первом этапе военные группировки, расположенные в Беларуси и Брянской и Курской областях РФ, могут осуществить наступление на Киев, а группировка из Белгородской области – на Харьков.
Из Ростовской области может произойти вторжение войск РФ на подконтрольную Киеву территорию Луганской области и город Днепр через Мариуполь и Запорожье, куда присоединятся военные из оккупированного Крыма.
На втором этапе российские войска из Днепра начнут движение на запад Украины в сторону Винницы, а военные из оккупированного Крыма – вдоль черноморского побережья до Одессы.
INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) February 17, 2022
Below demonstrates President Putin's possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG
"Россия сохраняет значительное военное присутствие, которое может провести вторжение без дальнейшего предупреждения. Ниже показана возможная ось вторжения президента [России Владимира] Путина. Он все еще может предотвратить конфликт и сохранить мир", – заявили в британском оборонном ведомстве.
Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.
В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.
Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.
"Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях Российской Федерации. Тогда было большое увеличение [войск РФ], тогда нас поддерживали США и европейские друзья. Они призвали Россию отвести войска. Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений", – говорил на пресс-конференции 28 января президент Украины Владимир Зеленский.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.
15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации. В этот же день президент США Джо Байден заявил, что США продолжают фиксировать скопление российских войск у границ Украины, поэтому считают, что угроза вторжения РФ в Украину сохраняется.
17 февраля Байден заявил, что риски вторжения РФ в Украину, несмотря на заявления россиян об отводе войск, сохраняются и нападение может случиться в течение нескольких ближайших дней.