ГОРДОН
 
 
МИР

Финляндия повысила уровень безопасности сил обороны на фоне возможного вторжения РФ в Украину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Уровень безопасности сил обороны Финляндии повышен до уровня B
Уровень безопасности сил обороны Финляндии повышен до уровня B
Фото: Puolustusvoimat – Försvarsmakten / Facebook

Финляндия повысила на один уровень безопасность сил обороны. Об этом 15 февраля говорится в сообщении, опубликованном на сайте вооруженных сил страны.

"Уровень безопасности сил обороны повышен до BRAVO (B). Система уровней безопасности предназначена для защиты деятельности личного состава сил обороны и лиц, действующих в зоне действия сил обороны. Цель состоит в том, чтобы обеспечить способность сил обороны выполнять свою миссию в любых ситуациях", – подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что регулирование уровня безопасности является частью деятельности сил обороны Финляндии.

В стране есть четыре уровня внутренней готовности оборонительных сил – от A до D, где A – самый низкий, а D – наивысший.

Повышения уровня до В означает усиление охраны и надзора, рассказал Yle полковник Торсти Астрен. По его словам, "военнослужащие также должны обращать повышенное внимание на то, что происходит вокруг".

Финляндия повысила уровень безопасности сил обороны на фоне наращивания Россией (с которой страна граничит) войск вблизи Украины и сообщений о возможном вторжении РФ.

В то же время на близлежащих территориях ситуация стабильная, и на Финляндию не направлена военная угроза, указывает Yle.

Контекст:

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

США не фиксируют отвода российских войск от границы Украины, о чем заявляли в минобороны РФ, отметил 15 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен. В администрации президента США Джо Байдена сообщили CNN 16 февраля, что количество российских войск вдоль границ Украины за последние дни увеличились на 7 тыс. человек.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, когда войска России будут отведены, это увидят все, а не только военные или разведка, но "пока это просто заявления".

Теги: Россия, Украина, военные, Финляндия, угрозы, оборона, вторжение, военнослужащий, безопасность, охрана, войска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я не слежу за развитием событий". Участник нацотбора на "Евровидение 2022" Wellboy прокомментировал скандал с победительницей конкурса Паш
"Я не слежу за развитием событий". Участник нацотбора на "Евровидение 2022" Wellboy прокомментировал скандал с победительницей конкурса Паш
39-летняя Мейхер засветила нижнее белье и внутреннюю часть бедра
39-летняя Мейхер засветила нижнее белье и внутреннюю часть бедра
  "Твои ножки вау", "Пропаганда ЛГБТ" Дорофеева в новом клипе в образе блондинки показала ягодицы
  "Твои ножки – вау", "Пропаганда ЛГБТ" Дорофеева в новом клипе в образе блондинки показала ягодицы
"Персик", "Эти образы дешевят вас". Лорак позировала в латексном топе и кожаном платье-бюстье
"Персик", "Эти образы дешевят вас". Лорак позировала в латексном топе и кожаном платье-бюстье
"Кто выехал, внес свою лепту в ситуацию. Не хочу быть в их числе". Менеджер Поляковой после призыва Зеленского вернулся домой из-за границы
"Кто выехал, внес свою лепту в ситуацию. Не хочу быть в их числе". Менеджер Поляковой после призыва Зеленского вернулся домой из-за границы
Компания Paramount анонсировала съемки фильма по мотивам Baby Shark – самого популярного ролика в YouTube
Компания Paramount анонсировала съемки фильма по мотивам Baby Shark – самого популярного ролика в YouTube
"Это вина Общественного. Сделали лажу". Кондратюк рассказал, кто из финалистов мог бы представлять Украину на "Евровидении 2022" вместо Паш
"Это вина Общественного. Сделали лажу". Кондратюк рассказал, кто из финалистов мог бы представлять Украину на "Евровидении 2022" вместо Паш
"Грудь красивая", "На такую фигуру хочется смотреть и смотреть". 45-летняя Бадоева позировала в купальнике
"Грудь красивая", "На такую фигуру хочется смотреть и смотреть". 45-летняя Бадоева позировала в купальнике
Российская певица Сати Казанова заявила об эмиграции, чтобы стать "независимой территориально от России"
Российская певица Сати Казанова заявила об эмиграции, чтобы стать "независимой территориально от России"
"Я больше не могу так жить, прячась и стыдясь". 56-летняя Евангелиста впервые показала "изуродованное" липосакцией лицо
"Я больше не могу так жить, прячась и стыдясь". 56-летняя Евангелиста впервые показала "изуродованное" липосакцией лицо
  "Дубай – прекрасное место, где я самый нищий опущенец". Morgenshtern заявил, что не думает о возвращении в РФ из Эмиратов
  "Дубай – прекрасное место, где я самый нищий опущенец". Morgenshtern заявил, что не думает о возвращении в РФ из Эмиратов
Общественное прекратило участие Паш – она согласилась. Нового представителя Украины на "Евровидение 2022" выберут на внеочередном заседании
Общественное прекратило участие Паш – она согласилась. Нового представителя Украины на "Евровидение 2022" выберут на внеочередном заседании
Королева Елизавета II выпустит парфюм для собак, который пахнет "прогулками по побережью"
Королева Елизавета II выпустит парфюм для собак, который пахнет "прогулками по побережью"
В Индии скончался автор кинохита Jimmy Jimmy Jimmy Aaja Баппи Лахири
В Индии скончался автор кинохита Jimmy Jimmy Jimmy Aaja Баппи Лахири
"Мир неизбежно о тебе узнает". Ефросинина растрогала сеть поздравлением дочери с совершеннолетием
"Мир неизбежно о тебе узнает". Ефросинина растрогала сеть поздравлением дочери с совершеннолетием
"Нах и Гиркина, и Путина". Положинский подписал контракт на военную службу в резерве ВСУ
"Нах и Гиркина, и Путина". Положинский подписал контракт на военную службу в резерве ВСУ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Грудь красивая", "На такую фигуру хочется смотреть и смотреть". 45-летняя Бадоева позировала в купальнике (133920)
2
"Крупная Наташа стала. Руки – жесть, пухляхи". 48-летняя Королева в колготках в сетку показала растяжку (65556)
3
Как менялся стиль Шайло Нувель Джоли-Питт "от пацанки до леди": 12 фото (65541)
4
"Что за орехи! Огонь". Каменских снялась в микрокупальнике с верхнего ракурса (65147)
5
"Жена не разрешает такое лайкать". Каменских показала мокрое тело вблизи (62301)
6
Брежнева отреагировала на откровенные снимки проживающей в США старшей дочери (37841)
7
"Цыпуля", "Самая красивая". Полякова снялась на отдыхе в наряде из просвечивающейся ткани (29764)
8
"Еще духовка не остыла", "Эта духовка не закрывается". 46-летняя Волочкова показала растяжку рядом с новым мужчиной (28351)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS