Финляндия повысила уровень безопасности сил обороны на фоне возможного вторжения РФ в Украину

"Уровень безопасности сил обороны повышен до BRAVO (B). Система уровней безопасности предназначена для защиты деятельности личного состава сил обороны и лиц, действующих в зоне действия сил обороны. Цель состоит в том, чтобы обеспечить способность сил обороны выполнять свою миссию в любых ситуациях", – подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что регулирование уровня безопасности является частью деятельности сил обороны Финляндии.
В стране есть четыре уровня внутренней готовности оборонительных сил – от A до D, где A – самый низкий, а D – наивысший.
Повышения уровня до В означает усиление охраны и надзора, рассказал Yle полковник Торсти Астрен. По его словам, "военнослужащие также должны обращать повышенное внимание на то, что происходит вокруг".
Финляндия повысила уровень безопасности сил обороны на фоне наращивания Россией (с которой страна граничит) войск вблизи Украины и сообщений о возможном вторжении РФ.
В то же время на близлежащих территориях ситуация стабильная, и на Финляндию не направлена военная угроза, указывает Yle.
США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.
США не фиксируют отвода российских войск от границы Украины, о чем заявляли в минобороны РФ, отметил 15 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен. В администрации президента США Джо Байдена сообщили CNN 16 февраля, что количество российских войск вдоль границ Украины за последние дни увеличились на 7 тыс. человек.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, когда войска России будут отведены, это увидят все, а не только военные или разведка, но "пока это просто заявления".