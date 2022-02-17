Финляндия повысила уровень безопасности сил обороны на фоне возможного вторжения РФ в Украину

"Уровень безопасности сил обороны повышен до BRAVO (B). Система уровней безопасности предназначена для защиты деятельности личного состава сил обороны и лиц, действующих в зоне действия сил обороны. Цель состоит в том, чтобы обеспечить способность сил обороны выполнять свою миссию в любых ситуациях", – подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что регулирование уровня безопасности является частью деятельности сил обороны Финляндии.

В стране есть четыре уровня внутренней готовности оборонительных сил – от A до D, где A – самый низкий, а D – наивысший.

Повышения уровня до В означает усиление охраны и надзора, рассказал Yle полковник Торсти Астрен. По его словам, "военнослужащие также должны обращать повышенное внимание на то, что происходит вокруг".

Финляндия повысила уровень безопасности сил обороны на фоне наращивания Россией (с которой страна граничит) войск вблизи Украины и сообщений о возможном вторжении РФ.

В то же время на близлежащих территориях ситуация стабильная, и на Финляндию не направлена военная угроза, указывает Yle.