Украина привержена мирному разрешению конфликта с РФ, но в случае эскалации будет защищаться – постпред Украины при ООН

Кислица: Украина хочет мира, безопасности и стабильности не только для себя, но и для всей Европы Фото: EPA

"Украина заявляет о приверженности мирному разрешению российско-украинского конфликта дипломатическим путем. Украина хочет мира, безопасности и стабильности не только для себя, но и для всей Европы. В то же время хочу подчеркнуть, что если Россия выберет путь эскалации, Украина будет защищаться", – заявил он.

По словам Кислицы, нужно и дальше использовать все политические возможности для деэскалации.

"Нужно оживить нормандский формат и трехстороннюю контактную группу. Это необходимые шаги. И в обоих [переговорных форматах] Украина и Россия являются сторонами конфликта. И они создают широкую возможность для прямого диалога. Это тот диалог, которого Россия продолжает избегать", – заявил дипломат.

Он подчеркнул, что Украина готова продолжить диалог во всех форматах, в том числе в нормандском на уровне лидеров государств.

"Мы сожалеем, что РФ не готова к проведению саммита "Нормандской четверки", – сказал постпред.