Постпред Украины при ООН: Признание Россией "ЛДНР" будет приравниваться к преднамеренному выходу ее из Минских соглашений

"Это решение идет вразрез с обязательствами, которые взяла на себя Россия как подписант Минских соглашений. Поэтому мы просили Совет Безопасности в своем письме на адрес СБ от 16 февраля рассмотреть эту ситуацию сегодня на заседании. Наша позиция неизменна. Признание Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР" будет приравниваться к преднамеренному выходу ее из Минских соглашений. Такой поступок нанесет серьезный удар политико-дипломатическим мерам урегулирования, которые прилагают Украина и партнеры", – сказал дипломат.

Он отметил, что признание "республик" не будет иметь юридических последствий.

"Россия не сможет замаскировать российскую оккупационную администрацию во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей в качестве "независимых образований" или замаскировать свое собственное вовлечение в конфликт на Донбассе. Если российский президент одобрит предложение Госдумы, это будет иметь более широкие разрушительные последствия для международного порядка, основанного на правилах и правах, и для глобальной архитектуры безопасности", – заявил Кислица.

Дипломат сообщил, что направил генсеку ООН Антонио Гутерришу письмо по этому вопросу и ожидает ответа.