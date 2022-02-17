Постпред Украины при ООН: Признание Россией "ЛДНР" будет приравниваться к преднамеренному выходу ее из Минских соглашений

"Это решение идет вразрез с обязательствами, которые взяла на себя Россия как подписант Минских соглашений. Поэтому мы просили Совет Безопасности в своем письме на адрес СБ от 16 февраля рассмотреть эту ситуацию сегодня на заседании. Наша позиция неизменна. Признание Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР" будет приравниваться к преднамеренному выходу ее из Минских соглашений. Такой поступок нанесет серьезный удар политико-дипломатическим мерам урегулирования, которые прилагают Украина и партнеры", – сказал дипломат.
Он отметил, что признание "республик" не будет иметь юридических последствий.
"Россия не сможет замаскировать российскую оккупационную администрацию во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей в качестве "независимых образований" или замаскировать свое собственное вовлечение в конфликт на Донбассе. Если российский президент одобрит предложение Госдумы, это будет иметь более широкие разрушительные последствия для международного порядка, основанного на правилах и правах, и для глобальной архитектуры безопасности", – заявил Кислица.
Дипломат сообщил, что направил генсеку ООН Антонио Гутерришу письмо по этому вопросу и ожидает ответа.
Госдума России 15 февраля приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик".
Верховная Рада обратилась к международным организациям и парламентам других стран с призывом не признавать какие-либо попытки России легализовать независимость незаконных образований и решительно осудить действия РФ, направленные на ухудшение ситуации с безопасностью.
Признание Госдумой РФ оккупационных структур в каком-либо формате означает явный отказ России от Минских соглашений, считают в Офисе президента Украины. В МИД Украины заявили, что признание "ЛДНР" будет иметь разрушительные последствия для международного правопорядка. В ведомстве отметили, что в случае принятия это решение не будет иметь никаких правовых последствий.
Путин, комментируя обращение Госдумы, заявил: "Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все, прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по выполнению Минских соглашений".
Обращение Госдумы осудили в Евросоюзе, НАТО и посольстве США в Киеве.
Украинская сторона в связи с обращением Госдумы к Путину инициировала внеочередные консультации трехсторонней контактной группы.