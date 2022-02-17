"Они ничего не решают – могут только стрельнуть в детский сад или школу". Зеленский исключил прямые переговоры с боевиками

"Это бессмысленно… Просто они ничего не решают. Зачем на это тратить время? Они могут стрельнуть и в детский сад попасть, в школу... Вот это они решают", – сказал глава государства.

Зеленский отметил, что с боевиками можно обсуждать исключительно вопрос обмена удерживаемыми лицами, а политические вопросы решаются только через РФ, поэтому Кремль настаивает на прямом диалоге Киева с представителями "ЛДНР".

"И поэтому Россия поднимает вопрос о том, чтобы выставить их субъектами. Но на самом деле это невозможно, это затягивание процесса. Россияне знают, что мы не хотим с ними разговаривать, потому что они ничего не решают. А зачем вы нам кого-то отправляете посредниками? Давайте говорить с вами – у нас же нет предубеждений насчет вас", – подчеркнул президент.