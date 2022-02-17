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Если Россия признает “ЛДНР“, то для РФ будут серьезные последствия – представитель Госдепа США

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Калан: Если Россия признает так называемые республики это будет прямое нарушение Минских соглашений
Калан: Если Россия признает так называемые республики – это будет прямое нарушение Минских соглашений
Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

Если Россия признает независимость террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", США введут санкции, которые сильно ударят по экономике РФ. Об этом 17 февраля в эфире YouTube-шоу "ГОРДОН" на канале "Дмитрий Гордон" сказала официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан.

"Если Россия признает так называемые республики – это будет прямое нарушение Минских соглашений. И конечно, тогда будут серьезные последствия. Какие именно санкции или меры – не могу сказать. Но как сказал президент [США Джо] Байден, они будут очень масштабные и будут иметь очень негативные последствия для экономики России", – сказала Калан.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Госдума России 15 февраля приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик".

Верховная Рада обратилась к международным организациям и парламентам других стран с призывом не признавать какие-либо попытки России легализовать независимость незаконных образований и решительно осудить действия РФ, направленные на ухудшение ситуации с безопасностью.

Признание Госдумой РФ оккупационных структур в каком-либо формате означает явный отказ России от Минских соглашений, считают в Офисе президента Украины. В МИД Украины заявили, что признание "ЛДНР" будет иметь разрушительные последствия для международного правопорядка. В ведомстве отметили, что в случае принятия это решение не будет иметь никаких правовых последствий.

Путин, комментируя обращение Госдумы, заявил: "Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все, прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по выполнению Минских соглашений".

Обращение Госдумы осудили в ЕвросоюзеНАТО и посольстве США в Киеве.

Украинская сторона в связи с обращением Госдумы к Путину инициировала внеочередные консультации трехсторонней контактной группы.

Теги: Россия, США, санкции, ДНР, война в Украине, ЛНР, ток-шоу "ГОРДОН"
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