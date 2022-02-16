Арестович пообещал прислать Путину бутылку коньяка за признание "ДНР" и "ЛНР"

"Я не хочу говорить это вслух, потому что вдруг они передумают. Но я держу скрещенными пальцы и Путину пошлю бутылку коньяка лично, если он признает. Потому что это лучший выход для Украины, самый лучший. Мы сбрасываем с себя удавку Минских соглашений, которые невыполнимы. Они невыполнимы", – заявил Арестович.

По его словам, если Россия признает ОРДЛО, то образуется "новая Южная Осетия" и может начаться "военная фаза", поскольку в программных документах незаконных образований говорится, что их территория включает в себя Донецкую и Луганскую области целиком.

Арестович считает, что Россию устраивает такой вариант, поскольку тогда она сможет воевать с Украиной не открыто, под своим флагом, а "под знаменем молодых республик", и избежит санкций.

"Но для нас это тоже очень хороший вариант, потому что мы навешаем там им по самое не хочу. В лоб штурмовать стационарный фронт, в котором все заминировано, все пристреляно, – это самоубийство военное и для "республик", и для кадровой российской армии. И эту цену придется заплатить, но зато мы скидываем навсегда удавку "Минска", – повторил Арестович.

По его мнению, Минские соглашения являются единственной "красной кнопкой" в отношениях Украины с Россией и Западом.

"Если они исчезают, меняется полностью архитектура безопасности. Мы молиться должны на то, чтобы сейчас они признали "ДНР" и "ЛНР"... У человека есть свобода воли, он, конечно, может не признать, но, если признает, это будет лотерейный билет, золотая карта, которую мы вытащили, шанс, выпадающий раз в 500 лет для государства", – заключил Арестович.