Арестович пообещал прислать Путину бутылку коньяка за признание "ДНР" и "ЛНР"

"Я не хочу говорить это вслух, потому что вдруг они передумают. Но я держу скрещенными пальцы и Путину пошлю бутылку коньяка лично, если он признает. Потому что это лучший выход для Украины, самый лучший. Мы сбрасываем с себя удавку Минских соглашений, которые невыполнимы. Они невыполнимы", – заявил Арестович.
По его словам, если Россия признает ОРДЛО, то образуется "новая Южная Осетия" и может начаться "военная фаза", поскольку в программных документах незаконных образований говорится, что их территория включает в себя Донецкую и Луганскую области целиком.
Арестович считает, что Россию устраивает такой вариант, поскольку тогда она сможет воевать с Украиной не открыто, под своим флагом, а "под знаменем молодых республик", и избежит санкций.
"Но для нас это тоже очень хороший вариант, потому что мы навешаем там им по самое не хочу. В лоб штурмовать стационарный фронт, в котором все заминировано, все пристреляно, – это самоубийство военное и для "республик", и для кадровой российской армии. И эту цену придется заплатить, но зато мы скидываем навсегда удавку "Минска", – повторил Арестович.
По его мнению, Минские соглашения являются единственной "красной кнопкой" в отношениях Украины с Россией и Западом.
"Если они исчезают, меняется полностью архитектура безопасности. Мы молиться должны на то, чтобы сейчас они признали "ДНР" и "ЛНР"... У человека есть свобода воли, он, конечно, может не признать, но, если признает, это будет лотерейный билет, золотая карта, которую мы вытащили, шанс, выпадающий раз в 500 лет для государства", – заключил Арестович.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Госдума РФ 15 февраля 2022 года приняла обращение о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик", теперь его направят на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину. В обращении говорится, что "в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", а "действия украинских властей вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа".
Признание Госдумой РФ оккупационных структур в каком-либо формате означает явный отказ России от Минских соглашений, считают в Офисе президента.
Признание Путиным "ЛДНР" будет иметь разрушительные последствия для международного правопорядка, заявили в МИД Украины. В ведомстве отметили, что в случае принятия это решение не будет иметь никаких правовых последствий.
Путин, комментируя обращение Госдумы, заявил: "Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все, прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по выполнению Минских соглашений".
Обращение Госдумы осудили в Евросоюзе, НАТО и посольстве США в Киеве. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Путина не выполнять просьбу парламента, а канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что это будет "политической катастрофой" и нарушением Минских соглашений.