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Байден инициировал закрытые переговоры по Украине с лидерами НАТО и ЕС

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Байден инициировал новый разговор мировых лидеров об Украине
Байден инициировал новый разговор мировых лидеров об Украине
Фото: EPA

18 февраля состоится видеовстреча лидеров США, Канады, ЕС, НАТО и пяти европейских государств. Они будут обсуждать ситуацию с безопасностью вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Заседание инициировал президент США Джо Байден. Для разговора пригласили лидеров Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, Великобритании, ЕС и НАТО.

Отмечается, что для СМИ этот разговор будет закрыт.

Неделю назад, 11 февраля прошла аналогичная видеоконференция

Контекст:

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни, 17 февраля он повторил это.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом. 16 февраля минобороны России заявило о частичном отводе войск из Крыма.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия.

США пока не фиксируют отвода российских войск от границы Украины, отметил 15 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам Зеленского, когда войска России будут отведены, это увидят все, а не только военные или разведка, но "пока это просто заявления".

17 февраля резко обострилась ситуация на ДонбассеПо информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 29 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

Теги: США, Германия, НАТО, Румыния, Польша, Франция, Италия, Канада, Джо Байден, переговоры, российская агрессия, война в Украине, Джастин Трюдо, Евросоюз, встреча
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