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ОБЩЕСТВО

Самая высокая поддержка с 2014 года. 62% украинцев за вступление Украины в НАТО – опрос

Идея интеграции Украины в НАТО и ЕС пользуется все большей поддержкой у украинцев
Идея интеграции Украины в НАТО и ЕС пользуется все большей поддержкой у украинцев
Фото: EPA

Вступление Украины в Североатлантический альянс поддерживают 62% опрошенных граждан Украины. Это, согласно результатам соцопроса, проведенного 16 - 17 февраля социологической группой "Рейтинг", – самый высокий показатель положительного восприятия обществом интеграции Украины в НАТО с 2014 года,

Идея интеграции Украины в НАТО и ЕС пользуется большей поддержкой среди респондентов из западных и центральных регионов Украины, меньшей – из южных областей. На востоке страны количество сторонников вступления в НАТО меньше, чем число противников. По результатам опроса, негативно относятся к инициативе вступления Украины в НАТО 30% респондентов.

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Вступление в ЕС поддерживают 68% украинцев, не поддерживают – 24%. Как и в отношении НАТО, уровень поддержки вступления в ЕС достиг самого высокого с 2013 года показателя.

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

55% респондентов считают, что Украина должна выйти из Минских соглашений, если Россия признает "ДНР" и "ЛНР" независимыми странами, 24% – против выхода, 21% опрошенных не определились по этому вопросу.

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Были опрошены украинцы старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1722 респондента. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе закреплен в Конституции.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила 22 сентября 2021 года, что Украина выполнила 58% обязательств Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина присоединится к НАТО, когда три столицы стран – участниц НАТО изменят свой взгляд. При этом он не назвал их.

Теги: Украина, НАТО, референдум, соцопрос, евроинтеграция, украинцы, Евросоюз
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