Самая высокая поддержка с 2014 года. 62% украинцев за вступление Украины в НАТО – опрос

Идея интеграции Украины в НАТО и ЕС пользуется все большей поддержкой у украинцев Фото: EPA

Идея интеграции Украины в НАТО и ЕС пользуется большей поддержкой среди респондентов из западных и центральных регионов Украины, меньшей – из южных областей. На востоке страны количество сторонников вступления в НАТО меньше, чем число противников. По результатам опроса, негативно относятся к инициативе вступления Украины в НАТО 30% респондентов.

Инфографика: ratinggroup.ua

Вступление в ЕС поддерживают 68% украинцев, не поддерживают – 24%. Как и в отношении НАТО, уровень поддержки вступления в ЕС достиг самого высокого с 2013 года показателя.

Инфографика: ratinggroup.ua

55% респондентов считают, что Украина должна выйти из Минских соглашений, если Россия признает "ДНР" и "ЛНР" независимыми странами, 24% – против выхода, 21% опрошенных не определились по этому вопросу.

Инфографика: ratinggroup.ua

Были опрошены украинцы старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1722 респондента. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.