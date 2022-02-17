Отношение украинцев к России ухудшилось – опрос КМИС

"В ходе исследования украинцам по-прежнему ставился вопрос "Как вы в целом сейчас относитесь к России?". По сравнению с декабрем 2021 года сейчас с 39% до 34% снизилась доля тех, кто хорошо относится к России", – говорится в отчете.

При этом плохо к России относятся 50% украинцев.

Отмечается, что отношение к России в Украине резко ухудшилось после 2014 года, достигнув "дна" в мае 2015 года (30%).

После этого до февраля 2019 года наблюдалось улучшение отношения к России, но с февраля 2020 года снова наблюдается ухудшение отношения.

"Отношение украинцев к России существенно зависит от региона: на западе положительно относятся к России 21%, в центре – 31%, на юге – 45%, на востоке – 53%. В то же время на западе больше тех, кто относится отрицательно к России, – 64%. В центре отрицательно относятся 55%, на юге – 40%, на востоке – 30%", – рассказали социологи.

Инфографика: kiis.com.ua

Опрос проводился 5–13 февраля среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 2004 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% – для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.