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"Финляндизация" Украины неприемлема – глава минобороны Германии

Существуют красные линии, за которые мы не можем заходить, заявила Ламбрехт
Существуют красные линии, за которые мы не можем заходить, заявила Ламбрехт
Фото: EPA

Министерство обороны Германии исключает создание и подписание соглашения, согласно которому за Украиной был бы закреплен нейтралитет без перспективы членства в НАТО. Об этом 17 февраля в интервью DW заявила глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

"Существуют красные линии, за которые мы не можем заходить, как бы долго мы ни вели переговоры. Такими красными линиями являются суверенитет Украины, международное право, а также право выбирать, в какой альянс (Украине) вступать", – отметила она.

Контекст:

Политический термин "финляндизация" возник во второй половине XX века для характеристики советско-финских отношений в период после Второй мировой войны. Он означал строгий нейтралитет Финляндии во время холодной войны, закрепленный в договоре этой страны с СССР, заключенном в 1948 году, когда напряженность между Советским Союзом и Западом была на высоком уровне.

The New York Times сообщал 8 февраля, что президент Франции Эммануэль Макрон якобы заявил журналистам, что "финляндизация" Украины была "одной из моделей на столе" для ослабления напряженности с Россией.

Позже Макрон опроверг, что употреблял такой термин. Во время его совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве журналистка "Bloomberg" спросила у французского президента: "Вчера вы сказали, что финляндизация Украины является одной из опций. Что Вы имели в виду?

"Я говорил наоборот, что мы не можем прекратить политику открытых дверей НАТО, потому что для многих стран будет проблема – в частности, для Финляндии. Но я никогда не применял такой категоризации по отношению к Украине. Я не знаю, откуда вы это взяли", – ответил Макрон.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 11 февраля напомнил, что "финляндизация" была в Украине до 2014 года, что привело к войне в Донбассе и оккупации Россией Крыма, сообщала "Украинская правда"

Теги: Германия, Украина, НАТО, СССР, Финляндия, Кристине Ламбрехт
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