Блинкен: Россия может сегодня четко заявить, что не нападет на Украину, а затем выполнить это, отведя технику и войска

Блинкен: Не сомневаюсь в заявлениях РФ, что у них "нет планов" вторжения в Украину Фото: EPA

Блинкен рассказал, что РФ скопила около 150 тыс. военных у границ Украины на своей территории, в оккупированном Крыму и в Беларуси, и несмотря на заявления Москвы, США пока не видят признаков их отвода.

Он также назвал сценарии возможного создания РФ ложного предлога для нападения на Украину и призвал Москву к диалогу. По словам госсекретаря, США публично озвучивают эту информацию "в надежде, что смогут повлиять на Россию и заставить ее отказаться от пути войны и пойти по другому пути, пока время еще есть".

"Я не сомневаюсь, что ответом на мои сегодняшние комментарии здесь будут новые заявления со стороны российского правительства по поводу того, что Соединенные Штаты разжигают истерию или что у них [у России] "нет планов" вторжения в Украину. Скажу просто. Сегодня российское правительство может объявить – без каких-либо оговорок, уклончивости или отклонения, – что Россия не будет вторгаться в Украину. Четко сформулируйте. Заявите об этом миру прямо. А затем продемонстрируйте это, отведя свои войска, свои танки, свои самолеты обратно в казармы и ангары и отправив своих дипломатов за стол переговоров. В ближайшие дни мир запомнит об этом обязательстве или об отказе его выполнить", – сказал госсекретарь.