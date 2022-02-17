"Призываем к дипломатии". Глава ОБСЕ озабочен обстрелами мирного населения и критической инфраструктуры на Донбассе

"Невыборочный обстрел гражданских районов – четкое нарушение режима прекращения огня и Минских договоренностей. Мы призываем к немедленному предотвращению дальнейшей эскалации", – заявил он.

Збигнев считает, что применение силы, особенно против мирного населения и критической инфраструктуры, неприемлемо.

"Мы снова заявляем о нашей решительной поддержке всех дипломатических усилий, направленных на решение текущей напряженности и восстановление мира, безопасности и стабильности на востоке Украины. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине продолжит играть свою жизненно важную роль, отслеживая и отчитываясь о ситуации с безопасностью на местах", – добавил глава ОБСЕ.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

3 февраля 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается.

17 февраля ситуация на Донбассе обострилась. Боевики массово обстреливают населенные пункты, которые находятся под контролем Украины, причем пытаются обвинить в этом украинскую сторону, распространяя фейки об обстреле детского сада. По Станице Луганской оккупанты выпустили 32 снаряда из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм. Было повреждено здание детского сада, где в это время находились дети. Кроме того, была повреждена коммунальная инфраструктура, половина населенного пункта осталась без электроснабжения. В результате обстрела трое работников детского сада получили контузии.

По состоянию на 14.00 17 февраля российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня 34 раза. Ранены двое украинских военнослужащих и двое гражданских лиц.

В связи с обострением ситуации на Донбассе 17 февраля украинская делегация в трехсторонней контактной группе инициировала внеочередное заседание ТКГ.