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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Аваков, Смешко, Бурба, Разумков, Панин, Киселев, Москаль и другие будут говорить об обострении на Донбассе, возможном вторжении РФ и кибератаках. Трансляция YouTube-шоу "ГОРДОН"

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Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Вечером 17 февраля на YouTube-каналах "Дмитрий Гордон", "В гостях у Гордона" и "Алеся Бацман" транслируется общественно-политическое YouTube-шоу "ГОРДОН".

Гости студии будут говорить о предполагаемом вторжении РФ в Украину, датой которого называли 16 февраля, о кибератаках на украинские сайты, резком обострении на Донбассе, а также заявлениях западных лидеров, касающихся Украины. 

На эфир приглашены:

  • Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины (2014–2021);
  • Игорь Смешко, руководитель военной (1997–2000) и координатор национальной (1995–2005) разведок Украины, генерал-полковник, глава партии "Сила и честь";
  • Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы";
  • Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады Украины (2019–2021), глава межфракционного объединения "Разумная политика";
  • Алексей Панин, киноактер;
  • Василий Бурба, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (2016–2020);
  • Евгений Киселев, политический обозреватель, телеведущий;
  • Андреа Калан, официальный представитель Госдепартамента США;
  • Арвидас Анушаускас, министр обороны Литвы;
  • Геннадий Гудков, депутат Госдумы РФ (2001–2012);
  • Геннадий Москаль, народный депутат Украины (2007–2014), руководитель Луганской облгосадминистрации (2005–2006, 2014–2015) и Закарпатской облгосадминистрации (2015–2019);
  • Евгений Мураев, лидер партии "Наши";
  • Виталий Радецкий, министр обороны Украины (1993–1994), генерал армии Украины;
  • Борислав Береза, народный депутат Украины (2014–2019);
  • Юрий Бутусов, главный редактор издания "Цензор.НЕТ";
  • Андрей Билецкий, лидер "Национального корпуса";
  • Алена Мозговая, музыкальный продюсер.

Авторы и ведущие программы – украинские журналисты Дмитрий Гордон и Алеся Бацман. Ток-шоу выходит по четвергам. 

Контекст:

Премьера ток-шоу "ГОРДОН" состоялась 27 января. Первый выпуск был посвящен угрозе нового широкомасштабного вторжения России в Украину. Меньше чем за трое суток видео набрало больше 2,5 млн просмотров и вошло в топ самых популярных видео в украинском и российском сегменте YouTube.

Гордон – один из самых известных интервьюеров в Украине. За свою профессиональную карьеру записал более 1000 интервью. Ранее журналист выпускал газету "Бульвар Гордона", до декабря 2019 года был ее главным редактором, но затем передал ее издательство ООО "Мега-пресс групп". Журналист сказал, что эра печатных изданий заканчивается и он хочет сконцентрироваться на развитии интернет-издания "ГОРДОН" и собственных YouTube-проектов.

Бацман была редактором телепроектов журналиста и телеведущего Савика Шустера, а также внештатным корреспондентом еженедельника "Бульвар Гордона" и газеты "Зеркало недели". В конце 2013 года запустила и возглавила как главный редактор интернет-издание "ГОРДОН".

Теги: Дмитрий Гордон, Арсен Аваков, Геннадий Москаль, Евгений Мураев, Игорь Смешко, Борислав Береза, Евгений Киселев, Юрий Бутусов, Алексей Панин, Андрей Билецкий, Алеся Бацман, Геннадий Гудков, война в Украине, ток-шоу, Алена Мозговая, война на Донбассе, телеведущий, кибератака, Виталий Радецкий, Дмитрий Разумков, Василий Бурба, Арвидас Анушаускас, ток-шоу "ГОРДОН"
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