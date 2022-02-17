Аваков, Смешко, Бурба, Разумков, Панин, Киселев, Москаль и другие будут говорить об обострении на Донбассе, возможном вторжении РФ и кибератаках. Трансляция YouTube-шоу "ГОРДОН"

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Гости студии будут говорить о предполагаемом вторжении РФ в Украину, датой которого называли 16 февраля, о кибератаках на украинские сайты, резком обострении на Донбассе, а также заявлениях западных лидеров, касающихся Украины.

На эфир приглашены:

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины (2014–2021);

Игорь Смешко, руководитель военной (1997–2000) и координатор национальной (1995–2005) разведок Украины, генерал-полковник, глава партии "Сила и честь";

Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы";

Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады Украины (2019–2021), глава межфракционного объединения "Разумная политика";

Алексей Панин, киноактер;

Василий Бурба, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (2016–2020);

Евгений Киселев, политический обозреватель, телеведущий;

Андреа Калан, официальный представитель Госдепартамента США;

Арвидас Анушаускас, министр обороны Литвы;

Геннадий Гудков, депутат Госдумы РФ (2001–2012);

Геннадий Москаль, народный депутат Украины (2007–2014), руководитель Луганской облгосадминистрации (2005–2006, 2014–2015) и Закарпатской облгосадминистрации (2015–2019);

Евгений Мураев, лидер партии "Наши";

Виталий Радецкий, министр обороны Украины (1993–1994), генерал армии Украины;

Борислав Береза, народный депутат Украины (2014–2019);

Юрий Бутусов, главный редактор издания "Цензор.НЕТ";

Андрей Билецкий, лидер "Национального корпуса";

Алена Мозговая, музыкальный продюсер.

Авторы и ведущие программы – украинские журналисты Дмитрий Гордон и Алеся Бацман. Ток-шоу выходит по четвергам.