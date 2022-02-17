Аваков, Смешко, Бурба, Разумков, Панин, Киселев, Москаль и другие. 17 февраля выйдет новый выпуск ток-шоу "ГОРДОН"

Гости в студии обсудят, почему 16 февраля не произошло прогнозированного западными разведсообществами массированного военного вторжения России в Украину – был ли это ошибочный прогноз или президент РФ Владимир Путин перенес дату возможного наступления. Будет поднят вопрос резкого обострения ситуации на Донбассе, недавних кибератак на украинские государственные банки и сайты, а также последних заявлений, касающихся Украины, со стороны топ-руководства США, Германии и России.
"Сегодня происходящее вокруг Украины вызывает больше вопросов, чем ответов. Будет ли полномасштабное вторжение? Ожидать ли еще кибератаки? И что делать украинцам в такой ситуации? В этот четверг мы найдем ответы на эти вопросы и выясним, что же происходит на самом деле", – написал Гордон в Facebook.
В четвертом выпуске YouTube-шоу "ГОРДОН" будут участвовать:
Премьера ток-шоу "ГОРДОН" состоялась 27 января. Первый выпуск был посвящен угрозе нового широкомасштабного вторжения России в Украину. Менее чем за трое суток видео набрало больше 2,5 млн просмотров и вошло в топ самых популярных видео в украинском и российском сегменте YouTube.
Гордон – один из самых известных интервьюеров в Украине. За свою профессиональную карьеру записал более 1000 интервью. Ранее журналист выпускал газету "Бульвар Гордона", до декабря 2019 года был ее главным редактором, но затем передал ее издательство ООО "Мега-пресс групп". Журналист сказал, что эра печатных изданий заканчивается и он хочет сконцентрироваться на развитии интернет-издания "ГОРДОН" и собственных YouTube-проектов.
Бацман была редактором телепроектов журналиста и телеведущего Савика Шустера, а также внештатным корреспондентом еженедельника "Бульвар Гордона" и газеты "Зеркало недели". В конце 2013 года запустила и возглавила как главный редактор интернет-издание "ГОРДОН".