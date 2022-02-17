Аваков, Смешко, Бурба, Разумков, Панин, Киселев, Москаль и другие. 17 февраля выйдет новый выпуск ток-шоу "ГОРДОН"

Четвертый выпуск YouTube-шоу Дмитрия Гордона и Алеси Бацман выйдет в эфир 17 февраля в 20.00 по киевскому времени Фото: Дмитрий Гордон / Facebook

Гости в студии обсудят, почему 16 февраля не произошло прогнозированного западными разведсообществами массированного военного вторжения России в Украину – был ли это ошибочный прогноз или президент РФ Владимир Путин перенес дату возможного наступления. Будет поднят вопрос резкого обострения ситуации на Донбассе, недавних кибератак на украинские государственные банки и сайты, а также последних заявлений, касающихся Украины, со стороны топ-руководства США, Германии и России.

"Сегодня происходящее вокруг Украины вызывает больше вопросов, чем ответов. Будет ли полномасштабное вторжение? Ожидать ли еще кибератаки? И что делать украинцам в такой ситуации? В этот четверг мы найдем ответы на эти вопросы и выясним, что же происходит на самом деле", – написал Гордон в Facebook.

В четвертом выпуске YouTube-шоу "ГОРДОН" будут участвовать:

Арсен Аваков , министр внутренних дел Украины (2014–2021);

, министр внутренних дел Украины (2014–2021); Игорь Смешко , руководитель военной (1997–2000) и координатор национальной (1995–2005) разведок Украины, генерал-полковник, глава партии "Сила и честь";

, руководитель военной (1997–2000) и координатор национальной (1995–2005) разведок Украины, генерал-полковник, глава партии "Сила и честь"; Алексей Венедиктов , главный редактор радиостанции "Эхо Москвы";

, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы"; Дмитрий Разумков , председатель Верховной Рады Украины (2019–2021), глава межфракционного объединения "Разумная политика";

, председатель Верховной Рады Украины (2019–2021), глава межфракционного объединения "Разумная политика"; Алексей Панин , киноактер;

, киноактер; Василий Бурба , начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (2016–2020);

, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (2016–2020); Евгений Киселев , политический обозреватель, телеведущий;

, политический обозреватель, телеведущий; Андреа Калан , официальный представитель Госдепартамента США;

, официальный представитель Госдепартамента США; Арвидас Анушаускас , министр обороны Литвы;

, министр обороны Литвы; Геннадий Гудков , депутат Госдумы РФ (2001–2012);

, депутат Госдумы РФ (2001–2012); Геннадий Москаль , народный депутат Украины (2007–2014), руководитель Луганской облгосадминистрации (2005–2006, 2014–2015) и Закарпатской облгосадминистрации (2015–2019);

, народный депутат Украины (2007–2014), руководитель Луганской облгосадминистрации (2005–2006, 2014–2015) и Закарпатской облгосадминистрации (2015–2019); Евгений Мураев , лидер партии "Наши";

, лидер партии "Наши"; Виталий Радецкий , министр обороны Украины (1993–1994), генерал армии Украины;

, министр обороны Украины (1993–1994), генерал армии Украины; Борислав Береза , народный депутат Украины (2014–2019);

, народный депутат Украины (2014–2019); Юрий Бутусов , главный редактор издания "Цензор.НЕТ";

, главный редактор издания "Цензор.НЕТ"; Андрей Билецкий , лидер "Национального корпуса";

, лидер "Национального корпуса"; Алена Мозговая, музыкальный продюсер.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube