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Ток-Шоу ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Аваков, Смешко, Бурба, Разумков, Панин, Киселев, Москаль и другие. 17 февраля выйдет новый выпуск ток-шоу "ГОРДОН"

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Четвертый выпуск YouTube-шоу Дмитрия Гордона и Алеси Бацман выйдет в эфир 17 февраля в 20.00 по киевскому времени
Четвертый выпуск YouTube-шоу Дмитрия Гордона и Алеси Бацман выйдет в эфир 17 февраля в 20.00 по киевскому времени
Фото: Дмитрий Гордон / Facebook

Вечером 17 февраля в прямом эфире на YouTube-каналах "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона" выйдет четвертый выпуск еженедельного общественно-политического YouTube-шоу "ГОРДОН". Авторами и ведущими шоу являются украинские журналисты Дмитрий Гордон и Алеся Бацман.

Гости в студии обсудят, почему 16 февраля не произошло прогнозированного западными разведсообществами массированного военного вторжения России в Украину – был ли это ошибочный прогноз или президент РФ Владимир Путин перенес дату возможного наступления. Будет поднят вопрос резкого обострения ситуации на Донбассе, недавних кибератак на украинские государственные банки и сайты, а также последних заявлений, касающихся Украины, со стороны топ-руководства США, Германии и России.

"Сегодня происходящее вокруг Украины вызывает больше вопросов, чем ответов. Будет ли полномасштабное вторжение? Ожидать ли еще кибератаки? И что делать украинцам в такой ситуации? В этот четверг мы найдем ответы на эти вопросы и выясним, что же происходит на самом деле", – написал Гордон в Facebook.

В четвертом выпуске YouTube-шоу "ГОРДОН" будут участвовать:

  • Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины (2014–2021);
  • Игорь Смешко, руководитель военной (1997–2000) и координатор национальной (1995–2005) разведок Украины, генерал-полковник, глава партии "Сила и честь";
  • Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы";
  • Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады Украины (2019–2021), глава межфракционного объединения "Разумная политика";
  • Алексей Панин, киноактер;
  • Василий Бурба, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (2016–2020);
  • Евгений Киселев, политический обозреватель, телеведущий;
  • Андреа Калан, официальный представитель Госдепартамента США;
  • Арвидас Анушаускас, министр обороны Литвы;
  • Геннадий Гудков, депутат Госдумы РФ (2001–2012);
  • Геннадий Москаль, народный депутат Украины (2007–2014), руководитель Луганской облгосадминистрации (2005–2006, 2014–2015) и Закарпатской облгосадминистрации (2015–2019);
  • Евгений Мураев, лидер партии "Наши";
  • Виталий Радецкий, министр обороны Украины (1993–1994), генерал армии Украины;
  • Борислав Береза, народный депутат Украины (2014–2019);
  • Юрий Бутусов, главный редактор издания "Цензор.НЕТ";
  • Андрей Билецкий, лидер "Национального корпуса";
  • Алена Мозговая, музыкальный продюсер.
ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Премьера ток-шоу "ГОРДОН" состоялась 27 января. Первый выпуск был посвящен угрозе нового широкомасштабного вторжения России в Украину. Менее чем за трое суток видео набрало больше 2,5 млн просмотров и вошло в топ самых популярных видео в украинском и российском сегменте YouTube.

Гордон – один из самых известных интервьюеров в Украине. За свою профессиональную карьеру записал более 1000 интервью. Ранее журналист выпускал газету "Бульвар Гордона", до декабря 2019 года был ее главным редактором, но затем передал ее издательство ООО "Мега-пресс групп". Журналист сказал, что эра печатных изданий заканчивается и он хочет сконцентрироваться на развитии интернет-издания "ГОРДОН" и собственных YouTube-проектов.

Бацман была редактором телепроектов журналиста и телеведущего Савика Шустера, а также внештатным корреспондентом еженедельника "Бульвар Гордона" и газеты "Зеркало недели". В конце 2013 года запустила и возглавила как главный редактор интернет-издание "ГОРДОН".

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