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Климкин рассказал, как Путин может дестабилизировать Украину без широкомасштабного наступления

 
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Климкин: Путин не планирует масштабной военной атаки, он будет действовать внезапно
Климкин: Путин не планирует масштабной военной атаки, он будет действовать внезапно
Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

Президент России Владимир Путин не планирует нового военного вторжения в Украину, вместо этого он будет проводить спецоперации, которые бы привели к разрушению Украины изнутри. Об этом 10 февраля в эфире общественно-политического ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" сказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"На месте Путина, я сейчас шучу, поймите меня правильно, я бы сказал: "Забирайте Донбасс". А вы представьте, как мы в нашем нынешнем положении будем забирать Донбасс? С точки зрения политики, безопасности, там 800 тысяч русских паспортов. И, соответственно, агентура ФСБ. Если тут она есть, то на Донбассе, наверное, каждый второй. Я уже не говорю про экономику и что там с ней сделали", — сказал экс-глава украинского МИД.

По его мнению, президент РФ не будет начинать новое большое вторжение в Украину. Вместо этого он может проводить спецоперации, которые приведут к тотальной дестабилизации на украинской территории.

"На самом деле Путин не планирует масштабной военной атаки. Он же не глупый. Он будет действовать внезапно. Например, он может десантировать "синие шлемы", надеть на своих десантников и отправить в наш тыл. Или зайти в какой-то город, поставить флаг [РФ], а потом тотальная дестабилизация. В 2008 году был план зайти в Тбилиси, поставить российский флаг, провести парад в честь якобы победы... Чтобы потом грузины просто резали друг друга. Путин 100% имеет миссию, стратегию и не хочет, чтобы Украина существовала как таковая, — подчеркнул Климкин.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. Соединенные Штаты, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно

28 января глава российского МИД Сергей Лавров 28 января  заявил, что войны не будет, если это зависит от Российской Федерации, при этом Россия не даст Западу "грубо наступать на свои интересы".

Теги: Владимир Путин, Украина, Донбасс, Павел Климкин, война в Украине, ток-шоу "ГОРДОН"
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