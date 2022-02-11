Климкин рассказал, как Путин может дестабилизировать Украину без широкомасштабного наступления

"На месте Путина, я сейчас шучу, поймите меня правильно, я бы сказал: "Забирайте Донбасс". А вы представьте, как мы в нашем нынешнем положении будем забирать Донбасс? С точки зрения политики, безопасности, там 800 тысяч русских паспортов. И, соответственно, агентура ФСБ. Если тут она есть, то на Донбассе, наверное, каждый второй. Я уже не говорю про экономику и что там с ней сделали", — сказал экс-глава украинского МИД.

По его мнению, президент РФ не будет начинать новое большое вторжение в Украину. Вместо этого он может проводить спецоперации, которые приведут к тотальной дестабилизации на украинской территории.

"На самом деле Путин не планирует масштабной военной атаки. Он же не глупый. Он будет действовать внезапно. Например, он может десантировать "синие шлемы", надеть на своих десантников и отправить в наш тыл. Или зайти в какой-то город, поставить флаг [РФ], а потом тотальная дестабилизация. В 2008 году был план зайти в Тбилиси, поставить российский флаг, провести парад в честь якобы победы... Чтобы потом грузины просто резали друг друга. Путин 100% имеет миссию, стратегию и не хочет, чтобы Украина существовала как таковая, — подчеркнул Климкин.

ВИДЕО