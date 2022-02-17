Гордон – поющей украинскую песню Наташе Королевой: Надо Путину прислать – может, нападать передумает?

В январе Гордон рассказал Королевой, как ездить в Крым, не нарушая законов Украины Фото: gordondmytro / Instagram, koroleva__star / Instagram

"Самый частый вопрос, который мне задают, – как я поднимаю себе настроение? Вот это видео из семейного архива заряжает меня хорошим настроением всегда. Смотреть до конца!" – подписала ролик певица.

"Надо это Путину прислать – может, нападать передумает?" – отреагировал Гордон.

Это не первый совет украинского журналиста в адрес проживающей в РФ украинской певицы. В январе 2022 года Гордон рассказал Королевой, которая незаконно посещала оккупированный РФ Крым, как это можно делать, не нарушая законов Украины.