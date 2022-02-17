Бульвар Шоубиз
 
17 февраля, 2022
 
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Гордон – поющей украинскую песню Наташе Королевой: Надо Путину прислать – может, нападать передумает?

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В январе Гордон рассказал Королевой, как ездить в Крым, не нарушая законов Украины
В январе Гордон рассказал Королевой, как ездить в Крым, не нарушая законов Украины
Фото: gordondmytro / Instagram, koroleva__star / Instagram

Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон посоветовал российской певице украинского происхождения Наташе Королевой отправить свой ролик, в котором она вместе с матерью исполняет украинскую народную песню "Ой у гаю, при Дунаю", президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину. Об этом он написал 17 февраля в комментарии под ее видео в Instagram.

"Самый частый вопрос, который мне задают, – как я поднимаю себе настроение? Вот это видео из семейного архива заряжает меня хорошим настроением всегда. Смотреть до конца!" – подписала ролик певица.

"Надо это Путину прислать – может, нападать передумает?" – отреагировал Гордон.

Это не первый совет украинского журналиста в адрес проживающей в РФ украинской певицы. В январе 2022 года Гордон рассказал Королевой, которая незаконно посещала оккупированный РФ Крым, как это можно делать, не нарушая законов Украины.

Скриншот: gordondmytro / Instagram
Скриншот: gordondmytro / Instagram

Контекст:

В конце 2021 года появилась информация о скоплении российских войск возле границ Украины. СМИ писали о подготовке вторжения в Украину.

18 января 2022 года в Белом доме заявили, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

С 11 февраля ряд странв том числе США, начали призывать своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом. В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Союзная решимость – 2022". В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия. Зеленский 16 февраля также сказал, что пока Украина не видит отвода российских войск.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, агрессия, вторжение, Наташа Королева, певица
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