"Аж холод по спине!", "Самогон домашний поет". Наташа Королева показала, как мама накричала на нее во время исполнения украинской песни

"Самый частый вопрос, который мне задают, – как я поднимаю себе настроение. Вот это видео из семейного архива заряжает меня хорошим настроением всегда. Смотреть до конца!" – написала она.

В финале ролика певица забыла второй куплет и начала снова петь припев. Ее мама прекратила играть и стала кричать на дочь.

"У кого склероз?" – возмутилась она.

Королева громко смеялась. В ролике слышно также, как громко смеются люди за кадром.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

"Аж холод по спине! Душа аж плачет. Родителей вспомнила. Я тоже украинка. Браво! Побольше публикуйте такие совместные песни украинские – они душевные", – прокомментировала подписчица doditaludmila65.

"Самогон домашний поет", – прокомментировала lilitblack666.