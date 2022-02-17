"Аж холод по спине!", "Самогон домашний поет". Наташа Королева показала, как мама накричала на нее во время исполнения украинской песни

"Самый частый вопрос, который мне задают, – как я поднимаю себе настроение. Вот это видео из семейного архива заряжает меня хорошим настроением всегда. Смотреть до конца!" – написала она.
В финале ролика певица забыла второй куплет и начала снова петь припев. Ее мама прекратила играть и стала кричать на дочь.
"У кого склероз?" – возмутилась она.
Королева громко смеялась. В ролике слышно также, как громко смеются люди за кадром.
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"Аж холод по спине! Душа аж плачет. Родителей вспомнила. Я тоже украинка. Браво! Побольше публикуйте такие совместные песни украинские – они душевные", – прокомментировала подписчица doditaludmila65.
"Самогон домашний поет", – прокомментировала lilitblack666.
Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. В 2021 году ей исполнилось 48 лет. В 1989 году певица уехала в Москву. В дискографии певицы 11 альбомов.
23 января 2022 года стало известно, что Литва запретила Королевой въезд в страну до января 2027 года. Причиной запрета стали концерты певицы в оккупированном Крыму.
Реагируя на запрет, певица выразила возмущение на своей странице в Instagram и заявила, что похожая ситуация была с ней пять лет назад, когда ей запретили въезд в Украину из-за того, что она открыто поддержала оккупацию украинского Крыма и сыграла одну из главных ролей в фильме "Домик на юге", съемки которого проходили в Крыму.
Маме Королевой, Людмиле Порывай, 11 февраля 2021 года исполнилось 75 лет. Она заслуженная артистка Украины, в прошлом – дирижер хоровой капеллы "Світоч". В настоящее время проживает в США.