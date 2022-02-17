"День мамы и сына был полон радости и веселья". Жена мэра Киева Кличко показала, как развлеклась с младшим сыном

Наталья Кличко: Мы провели прекрасный день в студии моей подруги Фото: natalia_klitschko_official / Instagram

"Мы провели прекрасный день в студии моей подруги, потрясающей художницы и женщины Тины Рейчел. Она превратила куртку моего сына в произведение искусства.

Спасибо, дорогая Тина", – написала Кличко.

Жена мэра Киева также разместила подпись на фото.

"День мамы и сына был полон радости и веселья", – отметила она.

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