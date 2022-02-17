  "Твои ножки – вау", "Пропаганда ЛГБТ" Дорофеева в новом клипе в образе блондинки показала ягодицы

Дорофеева: Я убеждена, что у любви нет одного цвета Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Певица примерила несколько образов: кружевное белое боди, черный кожаный костюм с ультраминиюбкой, длинную белую шубу и мини-платье. Также Дорофеева показала, как выглядит с волосами цвета платины: она появилась в париках с длинными и короткими волосами.

В определенных моментах исполнительница, сидя верхом на лошади в белом боди со стрингами, наклонилась вперед, выставив интимную зону ягодицы на обозрение.

Сюжет как таковой в клипе отсутствует. Певица танцует в окружении своего балета.

"Я убеждена, что у любви нет одного цвета. У каждого из нас – он свой, уникальный... А как думаешь ты? Какой цвет у твоей любви?" – спросила певица в описании ролика.

"И никто не виноват,

что теряли мы контроль.

Все равно, что говорят, –

разноцветная любовь.

И никто не виноват,

растекается внутри

запрещенная любовь,

разноцветные грехи", – поется в припеве.

"Прическа топовая, твои ножки – вау", – прокомментировала подписчица Катя Ночная.

"Перевернули мир с ног на голову. Прекрасная Надя! Просто спасибо за такой шедевр" – написала ovvxfox.

"Пропаганда ЛГБТ", – заявил Dibil Idiot.