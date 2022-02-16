39-летняя Седокова крупным планом показала ягодицы и лицо без макияжа

Седокова позировала, стоя к камере боком, и продемонстрировала крупным планом оголенные бедра и ягодицы. Также певица показала букет длинных красных роз. На фото Седокова засветила лицо без видимой косметики на лице.
Певица написала, что 14 февраля планировала открыть Power Community, но решила отложить презентацию. По словам исполнительницы, она намерена увеличить количество спикеров.
С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню "Мое сердце".
Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в РФ и США, а работает в России.
В сентябре 2020 года Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Певица старше его на 10 лет.
У Седоковой трое детей: две дочери – Алина и Моника и сын Гектор. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года, сына Гектора (2017) – от российского бизнесмена Артема Комарова.
О создании Power Community в поддержку женщин Седокова сообщила в свой день рождения, 16 декабря 2021 года.