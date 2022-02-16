39-летняя Седокова крупным планом показала ягодицы и лицо без макияжа

Седокова позировала, стоя к камере боком, и продемонстрировала крупным планом оголенные бедра и ягодицы. Также певица показала букет длинных красных роз. На фото Седокова засветила лицо без видимой косметики на лице.

Певица написала, что 14 февраля планировала открыть Power Community, но решила отложить презентацию. По словам исполнительницы, она намерена увеличить количество спикеров.





Фото: annasedokova / Instagram