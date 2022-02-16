Бульвар Шоубиз
 
16 февраля, 2022
 
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48-летняя Клум показала, как нежится в постели с молодым мужем. Видео

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Клум показала домашний ролик с мужем
Клум показала домашний ролик с мужем
Фото: heidiklum / Instagram

48-летняя немецкая модель Хайди Клум 15 февраля опубликовала в Instagram видео с участием своего 32-летнего супруга, музыканта Тома Каулитца.

Клум показала, как обнимает еще спящего супруга и, применив специальное приложение, поменяла в ролике их прически. Каулитц предстал с длинными волосами, Клум оказалась лысой. Модель посмеялась перед камерой.

"Мой Валентин. С тобой каждый день – День святого Валентина", – написала она.

Контекст:

Хайди Клум 1 июня исполнилось 48 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум моложе ее на 16 лет.

Теги: видео, модель, музыкант, Хайди Клум, Том Каулитц, День святого Валентина, ролик, постель
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