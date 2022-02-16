48-летняя Клум показала, как нежится в постели с молодым мужем. Видео

Клум показала, как обнимает еще спящего супруга и, применив специальное приложение, поменяла в ролике их прически. Каулитц предстал с длинными волосами, Клум оказалась лысой. Модель посмеялась перед камерой.

"Мой Валентин. С тобой каждый день – День святого Валентина", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)