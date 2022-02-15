"Жена не разрешает такое лайкать". Каменских показала вблизи мокрое тело

"Хочешь солнца?" – спросила она.
В ролике певица предстала в бикини и показала вблизи мокрое тело. Она "прошлась" камерой с ног до головы.
@nkofficial
Хочешь солнца?* оригинальный звук - Natalia
"Жена не разрешает такое лайкать", – признался подписчик Артем Леонидович.
"Может, еще печень свою покажешь?" – спросила ingeborga123.
Каменских выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.
Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу.
На шоу "Голос країни" (телеканал "1+1"), тренером которого является Потап, ему предсказали пополнение в семье.