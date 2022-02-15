"Жена не разрешает такое лайкать". Каменских показала вблизи мокрое тело

"Хочешь солнца?" – спросила она.

В ролике певица предстала в бикини и показала вблизи мокрое тело. Она "прошлась" камерой с ног до головы.

"Жена не разрешает такое лайкать", – признался подписчик Артем Леонидович.

"Может, еще печень свою покажешь?" – спросила ingeborga123.