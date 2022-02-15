"Одна показуха", "Какая прелесть!" Каменских снялась в постели с подарками от Потапа

Певица позировала, держа в руках букет красных тюльпанов, прикрыв глаза. Справа на снимке она продемонстрировала вязку крупных шаров в форме сердца.

В посте Каменских отметила своего мужа, рэпера и продюсера Алексея Потапенко (Потапа).

"Одна показуха", – заявила подписчица ta.ta3499.

"Какая прелесть!" – написала juliya_0707_.

Контекст:

Каменских и Потапенко выступали в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 годы. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.

Потап выступает с группой Mozgi, основанной в 2015 году. В дискографии коллектива семь студийных альбомов.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу.

На шоу "Голос країни" (телеканал "1+1"), тренером которого является Потап, ему предсказали пополнение в семье.