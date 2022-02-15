Бульвар Шоубиз
 
15 февраля, 2022
 
Новости

"Одна показуха", "Какая прелесть!" Каменских снялась в постели с подарками от Потапа

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Каменских и Потап поженились в 2019 году
Каменских и Потап поженились в 2019 году
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) 14 февраля, в День святого Валентина, опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в постели.

Певица позировала, держа в руках букет красных тюльпанов, прикрыв глаза. Справа на снимке она продемонстрировала вязку крупных шаров в форме сердца.

В посте Каменских отметила своего мужа, рэпера и продюсера Алексея Потапенко (Потапа).

"Одна показуха", – заявила подписчица ta.ta3499.

"Какая прелесть!" – написала juliya_0707_.

Контекст:

Каменских и Потапенко выступали в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 годы. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.

Потап выступает с группой Mozgi, основанной в 2015 году. В дискографии коллектива семь студийных альбомов.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу.

На шоу "Голос країни" (телеканал "1+1"), тренером которого является Потап, ему предсказали пополнение в семье

Теги: Настя Каменских, Потап и Настя, Потап, певица, рэпер, фото, певица NK, День святого Валентина, продюсер, тюльпаны, постель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Спивак: Некомпетентность нынешней власти ведет страну в пропасть. И необходима перезагрузка
Спивак: Некомпетентность нынешней власти ведет страну в пропасть. И необходима перезагрузка
Елена ПОСКАННАЯ
  "Мы никому не отдадим Киев и другие украинские города". Гордон обратился к Путину, Зеленскому и российским матерям
  "Мы никому не отдадим Киев и другие украинские города". Гордон обратился к Путину, Зеленскому и российским матерям
Алина ГРЕЧАНАЯ
Новый взгляд на Пуаро в обертке классического детектива. Обзор фильма "Смерть на Ниле"
Новый взгляд на Пуаро в обертке классического детектива. Обзор фильма "Смерть на Ниле"
Ольга БЕРЕЗЮК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Американская киноакадемия ввела новую номинацию для фильмов и пообещала ценные призы для пользователей сети
Американская киноакадемия ввела новую номинацию для фильмов и пообещала ценные призы для пользователей сети
"Давай, малая, почти вышло!", "Не делай этого". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик показала живот
"Давай, малая, почти вышло!", "Не делай этого". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик показала живот
  "Депутаты не получают зарплату. На что живут – не знаю". Депутат от "Слуги народа" выиграл на шоу "Рассмеши комика" 50 тыс. грн
  "Депутаты не получают зарплату. На что живут – не знаю". Депутат от "Слуги народа" выиграл на шоу "Рассмеши комика" 50 тыс. грн
"С такой шляпой и одежда не нужна". Никитюк снялась в постели, прикрывшись шляпой
"С такой шляпой и одежда не нужна". Никитюк снялась в постели, прикрывшись шляпой
"Мои любимые". Проживающая в Майами мать Наташи Королевой в свой день рождения позировала с Подкопаевой на фоне внедорожника
"Мои любимые". Проживающая в Майами мать Наташи Королевой в свой день рождения позировала с Подкопаевой на фоне внедорожника
"Очень приятная пара". Седокова показала, как муж ласкает ее в зоне декольте
"Очень приятная пара". Седокова показала, как муж ласкает ее в зоне декольте
  "Самотній птах". Тарас Петриненко посвятил песню погибшему в теракте харьковчанину Даниилу Дидыку. Аудио
  "Самотній птах". Тарас Петриненко посвятил песню погибшему в теракте харьковчанину Даниилу Дидыку. Аудио
"Сама в шоке". После обвинений в измене и избиении звезда "Слуги народа" Безрук воссоединилась с мужем – российским актером Алексеевым
"Сама в шоке". После обвинений в измене и избиении звезда "Слуги народа" Безрук воссоединилась с мужем – российским актером Алексеевым
"Одна показуха", "Какая прелесть!" Каменских снялась в постели с подарками от Потапа
"Одна показуха", "Какая прелесть!" Каменских снялась в постели с подарками от Потапа
Где недорого купить духи?
Где недорого купить духи? Актуально
"Она мой биологический ребенок". 51-летняя Кэмпбелл снялась для обложки британского глянца с девятимесячной дочерью
"Она мой биологический ребенок". 51-летняя Кэмпбелл снялась для обложки британского глянца с девятимесячной дочерью
"Мы в ожидании малыша". Беременная Maruv показала округлившийся живот
"Мы в ожидании малыша". Беременная Maruv показала округлившийся живот
Победительница нацотбора на "Евровидение 2022" Паш обратилась к Стерненко и заявила о готовности ехать на конкурс вместе с Kalush Orchestra
Победительница нацотбора на "Евровидение 2022" Паш обратилась к Стерненко и заявила о готовности ехать на конкурс вместе с Kalush Orchestra
"Хорошо, если ей хоть 18". 50-летний Хименес-Браво показал свою новую пассию
"Хорошо, если ей хоть 18". 50-летний Хименес-Браво показал свою новую пассию
"Мы вместе, мы дома, мы в Украине". Зеленский с женой обратились к украинцам
"Мы вместе, мы дома, мы в Украине". Зеленский с женой обратились к украинцам
"Евровидение 2022". Организаторы нацотбора заявили, что Украину могут отстранить от участия в международном конкурсе в Италии
"Евровидение 2022". Организаторы нацотбора заявили, что Украину могут отстранить от участия в международном конкурсе в Италии
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS