  "Идет интересное событие, связано с девушкой". Потапу на шоу "Голос країни" предсказали, что он вскоре во второй раз станет отцом

После своего выступления Чукаленко призналась, что является "украинской цыганкой" и зарабатывает на жизнь предсказаниями. Предсказывая будущее Потапу, она заявила, что видит "интересное событие".
"Вы знаете, мне идет очень интересное событие. К этому событию вы готовитесь уже достаточно давно. Событие будет связано с девушкой. То, на что вы надеетесь, у вас 100% получится", – заявила гадалка.
"Будет папой еще раз", – уточнил отец Елены Чукаленко, который представился публике цыганским бароном.
"Это же наши соседи. Они, знаете, сколько над этим работают?" – отреагировал на его слова ведущий шоу Юрий Горбунов.
"Ой, хотелось бы", – отметил Потап.
У Потапа есть 12-летний сын Андрей. Его мать – экс-супруга Потапа, украинский продюсер Ирина Горовая.
В 2019 году Потап женился на певице Насте Каменских. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.
Детей у пары нет. Осенью 2021 года Потап признался, что они с женой очень хотят детей. "И когда высшие силы дадут, тогда это и произойдет. Я хочу пятерых детей. Один есть – четверо осталось", – признался тогда артист.
Премьера нового сезона шоу "Голос країни" состоялась 23 января. Чукаленко выбрала в качестве тренера певицу Олю Полякову.