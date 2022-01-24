  "Идет интересное событие, связано с девушкой". Потапу на шоу "Голос країни" предсказали, что он вскоре во второй раз станет отцом

После своего выступления Чукаленко призналась, что является "украинской цыганкой" и зарабатывает на жизнь предсказаниями. Предсказывая будущее Потапу, она заявила, что видит "интересное событие".

"Вы знаете, мне идет очень интересное событие. К этому событию вы готовитесь уже достаточно давно. Событие будет связано с девушкой. То, на что вы надеетесь, у вас 100% получится", – заявила гадалка.

"Будет папой еще раз", – уточнил отец Елены Чукаленко, который представился публике цыганским бароном.

"Это же наши соседи. Они, знаете, сколько над этим работают?" – отреагировал на его слова ведущий шоу Юрий Горбунов.

"Ой, хотелось бы", – отметил Потап.

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Видео: Голос країни / YouTube