Бульвар Шоубиз
 
24 января, 2022
 
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"Идет интересное событие, связано с девушкой". Потапу на шоу "Голос країни" предсказали, что он вскоре во второй раз станет отцом

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У Потапа от первого брака есть сын Андрей
У Потапа от первого брака есть сын Андрей
Фото: realpotap / Instagram

Участница первого выпуска нового сезона шоу "Голос країни" на "1+1" Елена Чукаленко предсказала тренеру этого проекта певцу и продюсеру Потапу (Алексею Потапенко) скорое отцовство. Запись ее выступления опубликована 23 января на YouTube-канале этого шоу.

После своего выступления Чукаленко призналась, что является "украинской цыганкой" и зарабатывает на жизнь предсказаниями. Предсказывая будущее Потапу, она заявила, что видит "интересное событие". 

"Вы знаете, мне идет очень интересное событие. К этому событию вы готовитесь уже достаточно давно. Событие будет связано с девушкой. То, на что вы надеетесь, у вас 100% получится", – заявила гадалка.

"Будет папой еще раз", – уточнил отец Елены Чукаленко, который представился публике цыганским бароном.

"Это же наши соседи. Они, знаете, сколько над этим работают?" –  отреагировал на его слова ведущий шоу Юрий Горбунов. 

"Ой, хотелось бы", – отметил Потап.

ВИДЕО
Видео: Голос країни / YouTube
Контекст:

У Потапа есть 12-летний сын Андрей. Его мать – экс-супруга Потапа, украинский продюсер Ирина Горовая. 

В 2019 году Потап женился на певице Насте Каменских. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Детей у пары нет. Осенью 2021 года Потап признался, что они с женой очень хотят детей. "И когда высшие силы дадут, тогда это и произойдет. Я хочу пятерых детей. Один есть – четверо осталось", – признался тогда артист.

Премьера нового сезона шоу "Голос країни" состоялась 23 января. Чукаленко выбрала в качестве тренера певицу Олю Полякову.

Теги: дети, Голос країни, беременность, Настя Каменских, Потап и Настя, Юрий Горбунов, Потап, Ирина Горовая, Алексей Потапенко, будущее
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