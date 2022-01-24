Бульвар Шоубиз
 
24 января, 2022
 
Новости

"Это должен видеть только Потап". В сети обсуждают фото Каменских в постели

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Каменских: На меня напала лень и не отпускает
Каменских: На меня напала лень и не отпускает
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) 23 января в Instagram опубликовала снимки, на которых запечатлена в белом свитшоте под одеялом.

"На меня напала лень и не отпускает. У вас так бывает? У меня очень редко, но метко", – призналась она.

"Зачем фоткать себя в кровати?" – спросила подписчица lydmilaaaaaaaaaaaa.

"Долго ты будешь демонстрировать эту непотребу? Это должен видеть только Потап. Но не мы", – отметила nina1_1027.

Контекст:

Каменских выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу.

Теги: Настя Каменских, Потап и Настя, Потап, певица, певица NK, постель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Порошенко вернулся в Украину. Суд избрал ему меру пресечения. Главное. Онлайн-репортаж
Порошенко вернулся в Украину. Суд избрал ему меру пресечения. Главное. Онлайн-репортаж
"Эти food stamps взбудоражили головы". Главное о продуктовых талонах, которые могут ввести в Украине
"Эти food stamps взбудоражили головы". Главное о продуктовых талонах, которые могут ввести в Украине
Алина ГРЕЧАНАЯ
Фрид: Попытка Путина запугать США и Европу, похоже, провалилась
Фрид: Попытка Путина запугать США и Европу, похоже, провалилась
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Простудишь попу и гнездышко". Никитюк в снегу развела ноги перед камерой
"Простудишь попу и гнездышко". Никитюк в снегу развела ноги перед камерой
17-летняя дочь Константина Меладзе о Вере Брежневой: Мы вообще не общаемся. Я общаюсь только с папой
17-летняя дочь Константина Меладзе о Вере Брежневой: Мы вообще не общаемся. Я общаюсь только с папой
"Это должен видеть только Потап". В сети обсуждают фото Каменских в постели
"Это должен видеть только Потап". В сети обсуждают фото Каменских в постели
48-летняя Клум сымитировала половой акт и поласкала себя на камеру
48-летняя Клум сымитировала половой акт и поласкала себя на камеру
"Ух, какая попа", "Орех – зачет", "Пошла жаришка". Maruv крупным планом показала голые мокрые ягодицы
"Ух, какая попа", "Орех – зачет", "Пошла жаришка". Maruv крупным планом показала голые мокрые ягодицы
"Одинокая раскорячка", "Главный шлагбаум страны". Загорелая Волочкова показала новый шпагат в купальнике
"Одинокая раскорячка", "Главный шлагбаум страны". Загорелая Волочкова показала новый шпагат в купальнике
Рэпер Снуп Догг приглашен в качестве диджея на свадьбу Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц
Рэпер Снуп Догг приглашен в качестве диджея на свадьбу Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц
51-летняя Наоми Кэмпбелл пришла на показ мужской коллекции Dior в прозрачной рубашке, засветив соски
51-летняя Наоми Кэмпбелл пришла на показ мужской коллекции Dior в прозрачной рубашке, засветив соски
"Фу, отпишусь", "Следующий этап – ресницы нарастить?" Радиоведущий Демин сделал маникюр с изображением полового акта
"Фу, отпишусь", "Следующий этап – ресницы нарастить?" Радиоведущий Демин сделал маникюр с изображением полового акта
"Выглядишь на 18 с такой прической", "Вылитая Анастейша Стил". Дорофеева позировала в новом образе
"Выглядишь на 18 с такой прической", "Вылитая Анастейша Стил". Дорофеева позировала в новом образе
"Сиськи норм", "Я бы тебя съел". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару позировала в "голом" наряде
"Сиськи норм", "Я бы тебя съел". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару позировала в "голом" наряде
Гвинет Пэлтроу выпустила ароматическую свечу под названием "Руки прочь от моей вагины"
Гвинет Пэлтроу выпустила ароматическую свечу под названием "Руки прочь от моей вагины"
Младшая сестра супермодели Кейт Мосс снялась в одних стрингах и показала на камеру голую грудь
Младшая сестра супермодели Кейт Мосс снялась в одних стрингах и показала на камеру голую грудь
Канье Уэст дебютировал с новой девушкой в качестве пары на Неделе моды в Париже
Канье Уэст дебютировал с новой девушкой в качестве пары на Неделе моды в Париже
Беременная жена Стейтема засветила соски и показала живот в прозрачном облегающем платье
Беременная жена Стейтема засветила соски и показала живот в прозрачном облегающем платье
"Задница – отпад", "Попка у тебя идеальная", "Бомбита". Экс-участница "ВИА Гры" Котова показала голые ягодицы
"Задница – отпад", "Попка у тебя идеальная", "Бомбита". Экс-участница "ВИА Гры" Котова показала голые ягодицы
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS