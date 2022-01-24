"Это должен видеть только Потап". В сети обсуждают фото Каменских в постели

Каменских: На меня напала лень и не отпускает Фото: kamenskux / Instagram

"На меня напала лень и не отпускает. У вас так бывает? У меня очень редко, но метко", – призналась она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Зачем фоткать себя в кровати?" – спросила подписчица lydmilaaaaaaaaaaaa.

"Долго ты будешь демонстрировать эту непотребу? Это должен видеть только Потап. Но не мы", – отметила nina1_1027.