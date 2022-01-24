"Это должен видеть только Потап". В сети обсуждают фото Каменских в постели

"На меня напала лень и не отпускает. У вас так бывает? У меня очень редко, но метко", – призналась она.
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"Зачем фоткать себя в кровати?" – спросила подписчица lydmilaaaaaaaaaaaa.
"Долго ты будешь демонстрировать эту непотребу? Это должен видеть только Потап. Но не мы", – отметила nina1_1027.
Каменских выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.
Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу.