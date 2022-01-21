"Моя манюня", "Нежная апельсинка". Loboda снялась в плавках, спущенных до лобка

Loboda: Йога, американо – и в путь... на снорклинг Фото: lobodaofficial / Instagram

Певица появилась перед камерой в леопардовом бикини. Она выбрала модель с миниатюрным бюстгальтером и плавками, спущенными до лобка.

Loboda подняла вверх руки и сделала наклоны в стороны.

"Йога, американо – и в путь... на снорклинг", – написала она.

Певица не призналась, где именно проводит отдых.

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"Моя манюня", – прокомментировала подписчица valentina.goncharenko.54.

"Света, какой у тебя красивый животик", – написала iryna.bondarenko.940.

"Нежная апельсинка", – заявил dolmatov5671.