"Моя манюня", "Нежная апельсинка". Loboda снялась в плавках, спущенных до лобка

Певица появилась перед камерой в леопардовом бикини. Она выбрала модель с миниатюрным бюстгальтером и плавками, спущенными до лобка.
Loboda подняла вверх руки и сделала наклоны в стороны.
"Йога, американо – и в путь... на снорклинг", – написала она.
Певица не призналась, где именно проводит отдых.
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"Моя манюня", – прокомментировала подписчица valentina.goncharenko.54.
"Света, какой у тебя красивый животик", – написала iryna.bondarenko.940.
"Нежная апельсинка", – заявил dolmatov5671.
Снорклинг – подводное плавание с маской и трубкой.
Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.
Певица жила в РФ, а 6 августа заявила, что два года назад приобрела дом в Европе.