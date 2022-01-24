48-летняя Клум сымитировала половой акт и поласкала себя на камеру

Клум: Иногда не нужно относиться к жизни серьезно Фото: heidiklum / Instagram

"У нас слишком много веселья. Мне так повезло. Какой прекрасный день… Голубое небо. Солнце вышло", – написала она.

Вместе с Клум в ролике снялись танцовщик Мигель Зарат и хореограф Меджнун.

Клум перед камерой продемонстрировала движения, имитирующие половой акт, и поласкала свои бедра. Она также широко развела ноги, под которыми пролез один из участников ролика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

24 января Клум опубликовала еще два ролика с танцами.

"Когда к тебе приходят друзья и играет твоя любимая песня", – написала модель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

"Иногда не нужно относиться к жизни серьезно", – подписала она еще один ролик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)