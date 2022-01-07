"Потапа не узнаю", "Прямо голубки". Каменских и Потап снялись в объятиях друг друга

Каменских: Мысленно обнимаем каждого из вас и желаем вам и вашим близким много тепла, счастья и любви Фото: realpotap / Instagram

"С Рождеством Христовым. Мысленно обнимаем каждого из вас и желаем вам и вашим близким много тепла, счастья и любви. Будьте здоровы. И всегда верьте в чудеса", – написала она.

На фото Каменских и Потап запечатлены в одинаковых голубых свитерах и джинсах, босиком. Пара позировала в объятиях друг друга на фоне наряженной елки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Потапа не узнаю", – призналась подписчица pokachalovanatalia.

"Прямо голубки", – отметила viktorenko896.

Потап 30 декабря делился другими кадрами из этой фотосессии.