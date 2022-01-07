Бульвар Шоубиз
 
07 января, 2022
 
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"Киска, тигрица", "Такой пирожочек сладенький". В сети обсуждают новый эротический ролик Maruv

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Maruv сняла ролик с диджеем Boosin
Maruv сняла ролик с диджеем Boosin
Фото: MARUV / Facebook

Выступающая в РФ украинская певица Maruv (Анна Корсун) 6 января опубликовала в YouTube клип на трек Destination, записанный вместе с диджеем Boosin (Михаилом Бусиным).

Maruv снялась в черном кожаном плаще, грубых сапогах на шнуровке и пилотке. В финале ролика она сняла плащ и продемонстрировала тело в красном секси-боди из латекса. Она оседлала Boosin и станцевала в окружении балета.

ВИДЕО
Видео: MARUV / YouTube

"Maruv – киска, тигрица", – прокомментировал подписчик MAXIM G.

"Как же Maruv идет это плащ. Такой пирожочек просто", – отметил Григорий Шаталов.

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде Днепропетровской области 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году российская премия ZD Awards назвала Maruv "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

Теги: клип, танцы, певица, балет, диджей, Maruv, грудь, ролик, эротика, Boosin, Анна Корсун
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