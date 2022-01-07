  "Киска, тигрица", "Такой пирожочек сладенький". В сети обсуждают новый эротический ролик Maruv

Maruv снялась в черном кожаном плаще, грубых сапогах на шнуровке и пилотке. В финале ролика она сняла плащ и продемонстрировала тело в красном секси-боди из латекса. Она оседлала Boosin и станцевала в окружении балета.

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Видео: MARUV / YouTube

"Maruv – киска, тигрица", – прокомментировал подписчик MAXIM G.

"Как же Maruv идет это плащ. Такой пирожочек просто", – отметил Григорий Шаталов.