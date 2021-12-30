Бульвар Шоубиз
 
30 декабря, 2021
 
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"Давайте уже бейбиков строгайте". Потап и Настя Каменских устроили "милую" новогоднюю фотосессию

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Настя Каменских и Потап в наступающем году отметят два года брака
Настя Каменских и Потап в наступающем году отметят два года брака
Фото: realpotap / Instagram

Украинский продюсер и певец Алексей Потапенко, известный под сценическим псевдонимом Потап, вечером 30 декабря разместил у себя в Instagram фотографии со своей женой, певицей Настей Каменских. На снимках они позируют на фоне новогодней елки в одинаковых голубых свитерах с оленями.

"Это слишком мило", – прокомментировала пост aaamoour.

"Очень красивые и милые!" – написала __sandra_official__.

"Давайте уже бейбиков строгайте", – призвал супругов iu.rii2627.

Контекст:

Потапенко родился в 1981 году в Киеве в семье военнослужащего. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, получив профессию учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию. Позже музыкант учился в Киевском национальном политехническом университете, став после окончания магистром экономических наук, предпринимательской деятельности и аудита.

Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной в 2002-м, выступая с Потапом в дуэте "Потап и Настя". В конце 2017-го артисты сообщили о распаде группы. после певица начала сольную карьеру под псевдонимом NK. 

Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. У пары нет общих детей. У Потапа есть 12-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер жил с 1999-го по 2016 год.

Теги: Настя Каменских, Потап и Настя, фотосессия, семья, Потап, певица, певец, Алексей Потапенко, певица NK
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