"Жаркая фотка", "Господи, какая красивая". Каменских в кожаном мини-платье показала голые бедра

"Конец декабря – это постоянное ощущение праздника. Уютные вечера, вязаные вещи, поиски подарков, радость каждому красивому снегопаду будто впервые. И тихое предвкушение чуда, которое вот-вот случится", – написала 34-летняя певица.

Во втором посте она выложила свой портрет из той же фотосессии и поздравила "всех, кто празднует Рождество сегодня".

"Жаркая фотка", – прокомментировал снимки певицы betsbykotov.

"Сексуальная и очень красивая", – написала natali6_8.

"Господи, какая красивая", – считает sun.fun.cake.

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о распаде группы. После Каменских начала сольную карьеру под именем NK.