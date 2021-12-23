"Зачем так кривляться?", "Похожа на Ани Лорак". Настя Каменских эротично подвигалась на камеру. Видео

"Ставьте "сердечко", если подпевали", – предложила подписчикам 34-летняя певица.
За час ее ролик набрал больше 120 тыс. просмотров.
"Настенька, ну красавица!" – прокомментировала пост tsubotina33.
"Зачем так кривляться?" – спросил rozliwine.
"Так похожа на [певицу] Ани Лорак, только губы подкачать. Копирует или совпадение?" – написал andre_boltin.
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Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.
В конце 2017-го артисты сообщили о распаде группы. После Каменских начала сольную карьеру.