"Нельзя голодать и урезать рацион". Каменских рассказала, как питается, чтобы прийти в форму перед Новым годом

"Начну с главного правила: нельзя голодать и урезать рацион сильно и резко. Питание должно оставаться сбалансированным. Иначе – стресс для организма, а от стресса внешний вид точно не улучшается", – объяснила Каменских.

Она посоветовала не отказываться резко от сладкого, а постепенно заменить его полезными фруктами.

"Но и ими можно перебрать по калориям. Поэтому важна мера. Пару мандарин в день, одна хурма, горсть винограда (хоть и фрукт, но достаточно калорийный, поэтому осторожно). А еще во всех фруктах тоже есть сахар, поэтому их лучше есть до 16.00", – предупредила подписчиков Каменских.

Она подчеркнула, что важно не пропускать прием пищи, а ужинать за три–четыре часа до сна.

"Постарайтесь реже есть не дома. Я сама обожаю куда-то выбраться, но в заведениях пища чаще калорийнее, жирнее, слаще. Или не стесняйтесь спрашивать технологичную карту блюд, где указана их пищевая ценность", – посоветовала певица.

View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)