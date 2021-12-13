Бульвар Шоубиз
 
13 декабря, 2021
 
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"Нельзя голодать и урезать рацион". Каменских рассказала, как питается, чтобы прийти в форму перед Новым годом

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Настя Каменских: Питание должно оставаться сбалансированным. Иначе стресс для организма
Настя Каменских: Питание должно оставаться сбалансированным. Иначе – стресс для организма
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 13 декабря запостила в Instagram фотографию, на которой ест курицу, отварную гречку и огурец. В подписи к фото 34-летняя певица подробно расписала свой рацион, благодаря которому приводит себя в форму перед Новым годом.

"Начну с главного правила: нельзя голодать и урезать рацион сильно и резко. Питание должно оставаться сбалансированным. Иначе – стресс для организма, а от стресса внешний вид точно не улучшается", – объяснила Каменских.

Она посоветовала не отказываться резко от сладкого, а постепенно заменить его полезными фруктами.

"Но и ими можно перебрать по калориям. Поэтому важна мера. Пару мандарин в день, одна хурма, горсть винограда (хоть и фрукт, но достаточно калорийный, поэтому осторожно). А еще во всех фруктах тоже есть сахар, поэтому их лучше есть до 16.00", – предупредила подписчиков Каменских.

Она подчеркнула, что важно не пропускать прием пищи, а ужинать за три–четыре часа до сна.

"Постарайтесь реже есть не дома. Я сама обожаю куда-то выбраться, но в заведениях пища чаще калорийнее, жирнее, слаще. Или не стесняйтесь спрашивать технологичную карту блюд, где указана их пищевая ценность", – посоветовала певица.

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK. В октябре 2021 года Потап заявил о возвращении дуэта "Потап и Настя" в обновленном составе.

Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года.

Теги: Настя Каменских, певица, певица NK, похудение, питание
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