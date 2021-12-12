Бульвар Шоубиз
 
12 декабря, 2021
 
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"Богиня, госпожа, принцесса". Каменских оголила грудь, ноги и перекрасилась в блондинку

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Настя Каменских изменила цвет волос и спросила у подписчиков, как ей лучше брюнеткой или блондинкой
Настя Каменских изменила цвет волос и спросила у подписчиков, как ей лучше – брюнеткой или блондинкой
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 12 декабря выложила в Instagram короткое видео, на котором позирует в мини-платье с очень глубоким декольте. В ролике у нее новая прическа – каре из осветленных волос.

"Блондинка или брюнетка? Обожаю примерять на себя такие новые, непривычные образы. А вы любите экспериментировать с внешним видом и стилем?" – спросила у подписчиков 34-летняя певица.

За час ее видео набрало около 200 тыс. просмотров.

"Обе!" – написал под видео Каменских ее муж, певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко).

"Красоту ничем не испортишь", – оставила комментарий krylovetskaja.alesja.

"Очень сексуальна", – считает shepordd.

"Совсем другая, но такая же эффектная", – отметил kseroks.gylliver.

"Настя, ты красотка, тебе это платье очень идет. Ты в нем, как богиня, госпожа, принцесса", – прокомментировал vasilevkostik47.

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK. В октябре 2021 года Потап заявил о возвращении дуэта "Потап и Настя" в обновленном составе.

Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года.

Теги: видео, платье, Настя Каменских, Потап и Настя, Потап, грудь, прическа, ролик, декольте, ноги
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