"Богиня, госпожа, принцесса". Каменских оголила грудь, ноги и перекрасилась в блондинку

Настя Каменских изменила цвет волос и спросила у подписчиков, как ей лучше – брюнеткой или блондинкой Фото: kamenskux / Instagram

"Блондинка или брюнетка? Обожаю примерять на себя такие новые, непривычные образы. А вы любите экспериментировать с внешним видом и стилем?" – спросила у подписчиков 34-летняя певица.

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За час ее видео набрало около 200 тыс. просмотров.

"Обе!" – написал под видео Каменских ее муж, певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко).

"Красоту ничем не испортишь", – оставила комментарий krylovetskaja.alesja.

"Очень сексуальна", – считает shepordd.

"Совсем другая, но такая же эффектная", – отметил kseroks.gylliver.

"Настя, ты красотка, тебе это платье очень идет. Ты в нем, как богиня, госпожа, принцесса", – прокомментировал vasilevkostik47.