"Богиня, госпожа, принцесса". Каменских оголила грудь, ноги и перекрасилась в блондинку

"Блондинка или брюнетка? Обожаю примерять на себя такие новые, непривычные образы. А вы любите экспериментировать с внешним видом и стилем?" – спросила у подписчиков 34-летняя певица.
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За час ее видео набрало около 200 тыс. просмотров.
"Обе!" – написал под видео Каменских ее муж, певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко).
"Красоту ничем не испортишь", – оставила комментарий krylovetskaja.alesja.
"Очень сексуальна", – считает shepordd.
"Совсем другая, но такая же эффектная", – отметил kseroks.gylliver.
"Настя, ты красотка, тебе это платье очень идет. Ты в нем, как богиня, госпожа, принцесса", – прокомментировал vasilevkostik47.
Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.
В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK. В октябре 2021 года Потап заявил о возвращении дуэта "Потап и Настя" в обновленном составе.
Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года.