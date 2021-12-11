"Наша прелесть". Настя Каменских показала фигуру в облегающем мини-платье

В подписи к фото 34-летняя певица анонсировала очередной выпуск шоу "Маска" на телеканале "Украина", куда приглашена в качестве звездного детектива.
За час пост Каменских набрал больше 12 тыс. лайков.
"Шикарный образ", – прокомментировала снимки swetikmakstim.
"Думаю, что это скандал", – написал kunchenko_bogdan.
"Наша прелесть", – считает vladen1994_dj.
"Невероятная", – восхитилась karinka.kharlamova.
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Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.
В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.
Шоу "Маска" – адаптация американского формата The Masked Singer. Премьера первого сезона шоу состоялась 16 января 2021 года. 10 апреля было объявлено имя победительницы проекта – ею стала украинская певица Злата Огневич.
В новом сезоне, кроме Каменских, звездными детективами проекта являются певцы Олег Винник, Dzidzio, Ольга Полякова и шоумен Андрей Данилко. Они должны угадать, кто из знаменитостей скрывается под той или иной маской.