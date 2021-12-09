  "Тебе бы захотелось, если бы я сделала вот так". Каменских застонала в эфире радиошоу и призналась, что никогда не станет говорить мужу

Каменских призналась, что никогда не станет критиковать песни Потапа Фото: kamenskux / Instagram

По правилам шоу артистка должна была ответить на вопросы ведущих, озвучив сразу три варианта.

"Настя, скажи три фразы, которые ты говоришь, когда не нравится новая песня Потапа?" – спросил у артистки ведущий.

"Я не говорю ему никогда такого. Не говорю ему такого никогда", – заявила она.

Вторым вопросом для Каменских стала просьба озвучить три возгласа, которые могли бы отпугнуть настойчивого фаната.

"Ой, ай, эй", – ответила певица.

Ведущий заявил, что после таких возгласов ему бы, наоборот, захотелось подойти, чтобы сфотографироваться.

"Тебе бы захотелось, если бы я сделала вот так: "А-а-а!" – наклонившись к микрофону, громко застонала Каменских.

"Так не нужно, это утреннее шоу", – отреагировал ведущий.

"Какой-то ты странный", – резюмировала артистка.

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