  "Тебе бы захотелось, если бы я сделала вот так". Каменских застонала в эфире радиошоу и призналась, что никогда не станет говорить мужу

По правилам шоу артистка должна была ответить на вопросы ведущих, озвучив сразу три варианта.
"Настя, скажи три фразы, которые ты говоришь, когда не нравится новая песня Потапа?" – спросил у артистки ведущий.
"Я не говорю ему никогда такого. Не говорю ему такого никогда", – заявила она.
Вторым вопросом для Каменских стала просьба озвучить три возгласа, которые могли бы отпугнуть настойчивого фаната.
"Ой, ай, эй", – ответила певица.
Ведущий заявил, что после таких возгласов ему бы, наоборот, захотелось подойти, чтобы сфотографироваться.
"Тебе бы захотелось, если бы я сделала вот так: "А-а-а!" – наклонившись к микрофону, громко застонала Каменских.
"Так не нужно, это утреннее шоу", – отреагировал ведущий.
"Какой-то ты странный", – резюмировала артистка.
Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.
В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу.
Каменских и Демчук презентовали клип на дуэтную композицию Sorry 2 19 ноября. Это первая дуэтная песня в сольной карьере певицы.