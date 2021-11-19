Бульвар Шоубиз
 
19 ноября, 2021
 
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"Песня о страсти, которая могла испепелить". Настя Каменских записала фит с Васей Демчуком. Видео

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Каменских: Меня мгновенно зацепил голос Васи, очень чувственный и проникновенный
Каменских: Меня мгновенно зацепил голос Васи, очень чувственный и проникновенный
Фото предоставлено командой Васи Демчука

Украинская певица NK (Настя Каменских) и украинский певец Вася Демчук 19 ноября презентовали совместный трек под названием Sorry 2. Видеоработа опубликована на YouTube-канале певицы – это первая дуэтная песня в ее сольной карьере.

"Это песня о прощании с прошлым. О страсти, которая пылала между влюбленными так сильно, что могла их испепелить. И об умении отпускать, расставаться без обид и горечи. Герои песни не ищут виноватых, а благодарят за все то светлое, что было между ними", – говорится в релизе.

Инициатором творческой коллаборации стала Каменских – певица услышала в сети фрагмент песни и захотела спеть ее дуэтом. 

"Меня мгновенно зацепил голос Васи, очень чувственный и проникновенный. И хотя на тот момент я не знала, чья это песня, мне очень захотелось не просто спеть ее, а добавить в нее женскую часть истории. Узнав, кто ее исполняет, мы с Васей списались, и уже через несколько дней встретились в студии", – призналась артистка.

По словам Демчука, Каменских не только прожила эту песню, но и "вложила свою душу".

В ролике Каменских и Демчук едут по лесной дороге, сидя на багажнике внедорожника, и поют о расставании. 

ВИДЕО
Видео: NKofficial / YouTube


Контекст:

Настя Каменских стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

17 ноября Каменских выложила в сеть фрагмент песни, которую исполнила с Демчуком. 

Теги: клип, Настя Каменских, певица, певица NK
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