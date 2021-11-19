  "Песня о страсти, которая могла испепелить". Настя Каменских записала фит с Васей Демчуком. Видео

"Это песня о прощании с прошлым. О страсти, которая пылала между влюбленными так сильно, что могла их испепелить. И об умении отпускать, расставаться без обид и горечи. Герои песни не ищут виноватых, а благодарят за все то светлое, что было между ними", – говорится в релизе.

Инициатором творческой коллаборации стала Каменских – певица услышала в сети фрагмент песни и захотела спеть ее дуэтом.

"Меня мгновенно зацепил голос Васи, очень чувственный и проникновенный. И хотя на тот момент я не знала, чья это песня, мне очень захотелось не просто спеть ее, а добавить в нее женскую часть истории. Узнав, кто ее исполняет, мы с Васей списались, и уже через несколько дней встретились в студии", – призналась артистка.

По словам Демчука, Каменских не только прожила эту песню, но и "вложила свою душу".

В ролике Каменских и Демчук едут по лесной дороге, сидя на багажнике внедорожника, и поют о расставании.

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Видео: NKofficial / YouTube



