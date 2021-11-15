Бульвар Шоубиз
 
15 ноября, 2021
 
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"Что там за вкусняшки?", "Сырое мясо со сливами?" Каменских взбудоражила сеть своим завтраком

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Каменских: Люблю смотреть, как вместе со мной за окном просыпается мир
Каменских: Люблю смотреть, как вместе со мной за окном просыпается мир
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) 15 ноября на своей странице в Instagram показала, как выглядит ее завтрак.

"Завтрак – один из самых приятных моментов дня. Люблю проводить его без гаджетов, в тишине или под любимую музыку и смотреть, как вместе со мной за окном просыпается мир", – написала она.

"Настя, привет! Что там в тарелке за вкусняшки?" – спросил подписчик r_777_7777.

"У вас сырое мясо со сливами?" – поинтересовался dannyvadimov.

Контекст:

Настя Каменских замужем за рэпером и продюсером Потапом. Они сыграли свадьбу 23 мая 2019 года. Исполнители выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год, а в конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Потапенко и Каменских живут в частном доме под Киевом. Детей у пары нет. У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2011 году, но объявил об этом только в 2016-м.

Теги: Настя Каменских, Потап и Настя, Потап, певица, певица NK, завтрак
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