"Что там за вкусняшки?", "Сырое мясо со сливами?" Каменских взбудоражила сеть своим завтраком

"Завтрак – один из самых приятных моментов дня. Люблю проводить его без гаджетов, в тишине или под любимую музыку и смотреть, как вместе со мной за окном просыпается мир", – написала она.
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"Настя, привет! Что там в тарелке за вкусняшки?" – спросил подписчик r_777_7777.
"У вас сырое мясо со сливами?" – поинтересовался dannyvadimov.
Настя Каменских замужем за рэпером и продюсером Потапом. Они сыграли свадьбу 23 мая 2019 года. Исполнители выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год, а в конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK.
Потапенко и Каменских живут в частном доме под Киевом. Детей у пары нет. У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2011 году, но объявил об этом только в 2016-м.