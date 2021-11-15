"Что там за вкусняшки?", "Сырое мясо со сливами?" Каменских взбудоражила сеть своим завтраком

Каменских: Люблю смотреть, как вместе со мной за окном просыпается мир Фото: kamenskux / Instagram

"Завтрак – один из самых приятных моментов дня. Люблю проводить его без гаджетов, в тишине или под любимую музыку и смотреть, как вместе со мной за окном просыпается мир", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Настя, привет! Что там в тарелке за вкусняшки?" – спросил подписчик r_777_7777.

"У вас сырое мясо со сливами?" – поинтересовался dannyvadimov.