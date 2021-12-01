  Отец Потапа рассказал, на чью сторону становится, когда ссорятся Настя Каменских и его сын

"Между ними двумя я критикую только сына. И делаю это при Насте. Я ее всегда и во всем поддерживаю и буду поддерживать, пусть она знает", – заявил 65-летний Потапенко.
При этом он добавил, что очень гордится сыном.
"Я просто в восторге, что делает мой сын. Если он нравится людям – значит, люди что-то понимают. Значит, я недаром это все делал и воспитывал", – отметил Потапенко-старший.
Он также признался, что недавно записал дуэт вместе с мамой своей невестки Лидией Каменских.
"Мы не народные, мы обычные люди. Ну, где-то любим песню, нашу, украинскую. Мы любим наше государство, любим вас всех, наши друзья дорогие. Любим вас, наши зрители и слушатели. Мы для вас это сделали", – сказал Андрей Потапенко, не уточнив, когда именно будет презентация дуэта.
Отец Потапа родился 17 января 1956 года. Он бывший военный, в 1990-х стал бизнесменом. Мама певца – Людмила Анатольевна — была чемпионкой мира по подводному плаванию в эстафете.
Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко) родился в 1981 году в Киеве. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта и Киевский национальный политехнический университет.
Потап женился на Насте Каменских 23 мая 2019 года. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.