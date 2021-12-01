  Отец Потапа рассказал, на чью сторону становится, когда ссорятся Настя Каменских и его сын

"Между ними двумя я критикую только сына. И делаю это при Насте. Я ее всегда и во всем поддерживаю и буду поддерживать, пусть она знает", – заявил 65-летний Потапенко.

При этом он добавил, что очень гордится сыном.

"Я просто в восторге, что делает мой сын. Если он нравится людям – значит, люди что-то понимают. Значит, я недаром это все делал и воспитывал", – отметил Потапенко-старший.

Он также признался, что недавно записал дуэт вместе с мамой своей невестки Лидией Каменских.

"Мы не народные, мы обычные люди. Ну, где-то любим песню, нашу, украинскую. Мы любим наше государство, любим вас всех, наши друзья дорогие. Любим вас, наши зрители и слушатели. Мы для вас это сделали", – сказал Андрей Потапенко, не уточнив, когда именно будет презентация дуэта.

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Видео: Світське життя / YouTube