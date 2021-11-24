  "Я абсолютно счастлива сейчас не замужем". Бывшая жена Потапа Горовая рассказала о своем новом избраннике

"Я в отношениях, которые в том идеальном состоянии, о котором можно только мечтать. Это когда за год ты ни разу не занервничала. Вот вообще! Это какие-то зрелые отношения, когда ты не нервничаешь", – призналась Горовая.

По ее словам, она не стремится к замужеству.

"Я абсолютно счастлива сейчас не замужем. Я замужем была с 16 до 36 [лет]. Это не говорит, что я ушла в отшельники, но у меня первый раз в жизни такое состояние, когда ты думаешь только о себе", – заявила она.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube