  "Я абсолютно счастлива сейчас не замужем". Бывшая жена Потапа Горовая рассказала о своем новом избраннике

"Я в отношениях, которые в том идеальном состоянии, о котором можно только мечтать. Это когда за год ты ни разу не занервничала. Вот вообще! Это какие-то зрелые отношения, когда ты не нервничаешь", – призналась Горовая.
По ее словам, она не стремится к замужеству.
"Я абсолютно счастлива сейчас не замужем. Я замужем была с 16 до 36 [лет]. Это не говорит, что я ушла в отшельники, но у меня первый раз в жизни такое состояние, когда ты думаешь только о себе", – заявила она.
Потап и Горовая расстались в 2015 году, а в декабре 2016-го объявили о разводе. В браке у пары родился сын Андрей (2008).
23 мая 2019 года Потап женился на певице Насте Каменских. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.
Горовая до брака с Потапом была замужем за музыкантом Юрием Горовым. У супругов есть дочь Наталья. Отношения с Горовой у Потапа начались, когда Наталье было около года.