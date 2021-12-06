  Мать Насти Каменских рассказала, почему певица резко набрала вес

Лидия Каменских о похудении дочери: Очень сильно спорт ей помог Фото: potupinastyaf / Instagram

По словам Лидии Каменских, причиной лишнего веса у дочери стал ее напряженный гастрольный график.

"Все время на этих гастролях, поесть – схватила где-то фастфуд, накопилось. Нервные моменты были. И у нее с этим был немного перебор. Она волновалась сильно, переживала. И я переживала. И в один прекрасный момент она сказала: "Все, хватит". Очень сильно спорт ей помог", – рассказала мать певицы.

Раньше Каменских выглядела вот так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПОТАП И НАСТЯ КАМЕНСКИХ (@potupinastyaf)

После похудения артистка выглядит вот так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПОТАП И НАСТЯ КАМЕНСКИХ (@potupinastyaf)

Комментарий Лидии Каменских о похудении дочери можно послушать начиная с 21-й минуты.

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Видео: Телеканал LIVE / YouTube